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Анастасия Егорова победила в индивидуальной гонке на Кубке России в Красноярске

12:22
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Анастасия Егорова стала победительницей в индивидуальной гонке на Кубке России по биатлону в Красноярске. Она допустила два промаха на огневых рубежа.

Кубок России по биатлону. Красноярск

Индивидуальная гонка. Женщины

1. Анастасия Егорова (Мурманская область) — 42:06.8 (2)

2. Виктория Сливко (Тюменская область) +1:35.5 (3)

3. Антонина Кирсанова (Свердловская область) +2:36.9 (3)

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