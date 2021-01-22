Анастасия Егорова победила в индивидуальной гонке на Кубке России в Красноярске
12:22
Анастасия Егорова стала победительницей в индивидуальной гонке на Кубке России по биатлону в Красноярске. Она допустила два промаха на огневых рубежа.
Кубок России по биатлону. Красноярск
Индивидуальная гонка. Женщины
1. Анастасия Егорова (Мурманская область) — 42:06.8 (2)
2. Виктория Сливко (Тюменская область) +1:35.5 (3)
3. Антонина Кирсанова (Свердловская область) +2:36.9 (3)
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