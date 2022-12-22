Биатлонистка Батманова не согласна с Вяльбе, что результаты важнее трансляций: «Кому они нужны, если никто не увидит?»

Российская биатлонистка Анастасия Батманова рассказала о медийности биатлона и в интервью «СЭ» прокомментировала мнение президента Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе, отказавшейся организовывать трансляции соревнований ради концентрации на результате.

«Спасибо СБР и Дмитрию Губерниеву, который сделал из нашего биатлона настоящий сериал. Мы все здесь как герои, про нас людям реально интересно узнавать, что-то спрашивать, следить за соревнованиями. Это классно. Вот в лыжах, к примеру, совсем не так, и с Вяльбе я не согласна. Результат важен, но и телетрансляции важны. Медийность для любого спорта важна, который живет. Иначе кому мы будем нужны? К примеру, Лиза Каплина сейчас показывает невероятные результаты. Здорово же, что за этим следят люди, узнают про ее успехи. Не будет трансляций — кто об этом узнает? Особенно о молодых», — сказала Батманова.

Отметим, что российские соревнования по лыжным гонкам этого сезона, за исключением отдельных гонок, не попали в федеральный телеэфир.