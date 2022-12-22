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Сегодня, 09:50

Молодая биатлонистка Батманова рассказала о старте взрослой карьеры в период антироссийских санкций

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Анастасия Батманова.
Фото Соцсети

Российская биатлонистка Анастасия Батманова, которая проводит первый взрослый сезон, в интервью «СЭ» рассказала о том, как она относится к выступлениям на внутренних соревнованиях.

«Наоборот, я считаю, что мне повезло. Хотелось первое время не просто несколько стартов пробежать вместе с девчонками, а полноценно провести с ними целый год. Пару месяцев хотя бы. Так что я скорее рада. На данный момент, хотя многие хотят выступать на международных стартах, и я их в этом понимаю. Но сейчас зато можно в живых соревновательных условиях узнать, кто лучший в стране, посмотреть как на лидеров, так и на резервы.

В обычный сезон это сложнее, кто-то внутри России выступает, кто-то на Кубке IBU, кто-то на Кубке мира. И не всегда те, кто на Кубке мира, точно лучше других. Сейчас у всех равные шансы, а перебрасываться с Кубка IBU на Кубок мира, например, сложно по многим причинам, в том числе психологическим», – сказала Батманова.

Отметим, что российские и белорусские биатлонисты отстранены от любых соревнований под эгидой IBU на неопределенный срок.

 
Анастасия Батманова. В нашем биатлоне – яркий новичок. Девушка выступает за Сахалин и бегает микст с отцом

 

Биатлон
Сборная России по биатлону
Анастасия Батманова
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