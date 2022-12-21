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21 декабря, 23:53

Экхофф возобновила тренировки, но пока не готова вернуться к соревнованиям

Анна Горшкова
Корреспондент
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Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф возобновила тренировки, сообщил тренер сборной Норвегии Пер-Арне Ботнан.

«Она тренируется, но еще не готова к соревнованиям», — приводит слова Ботнана VG.

32-летняя биатлонистка пропустила летние сборы норвежской команды, а в начале ноября 2022 года взяла паузу в выступлениях на неопределенный срок.

Экхофф — двукратная Олимпийская чемпионка, десятикратная Чемпионка мира, обладательница Кубка мира в общем зачете в сезоне-2020/21, обладательница трех малых Кубков мира. Также она многократная победительница этапов Кубка мира по биатлону (лидер среди всех действующих биатлонисток — 29 личных побед).

Источник: VG
Биатлон
Сборная Норвегии по биатлону
Тириль Экхофф
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