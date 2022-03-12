Алексей Нуждов будет баллотироваться в президенты Союза биатлонистов России

Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Алексей Нуждов будет баллотироваться в президенты СБР. Об этом «СЭ» сообщил он сам. Его конкурентом будет действующий руководитель Виктор Майгуров.

— Считаю, что смогу вывести российский биатлон на новый уровень, — сказал Нуждов.

Выборы президента СБР пройдут в июне.

Виктор Майгуров является президентом СБР с июля 2020 года.