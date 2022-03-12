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Каминский — об отстранении россиян: «Возвращение может получиться небыстрым»

Каминский высказался об отстранении россиян от международных соревнований
Карен Саркисян
Корреспондент

Старший тренер мужской сборной Юрий Каминский рассказал о плане на случай, если возвращение россиян на международную арену не состоится в следующем сезоне.

«Судя по тому, что происходит в мировом спорте, возвращение может действительно получиться небыстрым, — приводит слова Каминского RT. — Естественно, мы об этом думаем, обсуждаем варианты, такой вопрос постоянно задают ваши коллеги, высказывают какие-то собственные предложения в плане возможных соревнований. Наша первостепенная задача заключается в том, чтобы биатлонисты не потеряли привычный уровень конкуренции».

Тренер ответил на вопрос о том, как не потерять уровень конкуренции в сложившейся ситуации.

«Поскольку под санкции попали не только российские биатлонисты, но и белорусские, надо скооперироваться. Это первое, что приходит в голову. Это даст возможность достаточно качественного соперничества между ними. Да и внутри России конкуренция высока, просто обычно она остается как бы за кадром. Если добавить в нашу обойму Антона Смольского, Дмитрия Лазовского, Динару Алимбекову, Анну Солу, борьба пойдет достаточно жесткая. А с учетом того, что в биатлоне очень велик элемент случайности, потенциальных соперников лидерам, как и тех, кто сможет претендовать на победу, может оказаться немало», — сказал он.

2 марта Международный союз биатлонистов (IBU) принял решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от всех международных соревнований.

Источник: https://russian.rt.com/sport/article/974741-kaminskii-otstranenie-rossiya-biatlon
Биатлон
Сборная России по биатлону
Юрий Каминский
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