Александр Логинов: "На чемпионате мира буду бороться за самые высокие места"

Российский биатлонист Александр Логинов заявил, что будет бороться за самые высокие места на чемпионате мира, который пройдет в шведском Эстерсунде с 7 по 17 марта.

- Были определенные задачи, поэтому решил ехать в США, - сказал Логинов в эфире канала "Матч ТВ". - Перерыв большой до чемпионата мира - хотелось больше соревновательной практики. Хотелось помочь команде в Кубке наций. В спринте последний круг был тяжелым. Может быть, это последствия морозов Кэнмора. Йоханнес Бе? У него другой уровень. Он очень силен особенно на высоких этапах.

Я планирую ехать на чемпионат Европы. Есть время, чтобы восстановиться. Быстрая стрельба? Это мне не мешает. Это скорость, которую я держу. Мои ошибки не связаны со скорострельностью.

Чемпионат мира? Надо ставить максимальные задачи и бороться за самые высокие места в каждой гонке.

Напомним, Логинов занимает 2-е место в общем зачете Кубка мира, имея в активе 645 очков.

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