Корнев — о словах лыжника Поромаа про биатлонистов: «Было смешно. Человек решил взять популярность биатлона»

Александр Корнев в интервью «СЭ» прокомментировал слова лыжника Вильяма Поромаа про биатлонистов.

Ранее швед заявил: «Биатлонистов можно назвать неудавшимися лыжниками. Я бы сравнил их с охранниками, которые мечтали стать полицейскими».

— Как воспринял слова шведа Поромаа, что биатлонисты — это, грубо говоря, недолыжники?