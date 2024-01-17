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Сегодня, 20:15

Корнев — о словах лыжника Поромаа про биатлонистов: «Было смешно. Человек решил взять популярность биатлона»

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Александр Корнев в интервью «СЭ» прокомментировал слова лыжника Вильяма Поромаа про биатлонистов.

Ранее швед заявил: «Биатлонистов можно назвать неудавшимися лыжниками. Я бы сравнил их с охранниками, которые мечтали стать полицейскими».

— Как воспринял слова шведа Поромаа, что биатлонисты — это, грубо говоря, недолыжники?

— Было смешно. Человек просто решил взять популярность биатлона, чтобы его имя было на слуху, — сказал Корнев «СЭ».

Александр Корнев и&nbsp;Йоханнес Бе&nbsp;теперь празднуют победу в&nbsp;одном стиле. «Когда делал жест Йоханнеса Бе, думал о том, чтобы не упасть». Биатлонист Корнев ярко начал 2024-й

Биатлон
Александр Корнев
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