Корнев рассказал, кто из биатлонистов может повторить достижение Большунова
Александр Корнев поделился с «СЭ» мнением о том, кто в биатлоне мог бы повторить текущую победную серию лыжника Александра Большунова. На данный момент Большунов выиграл 15 гонок Кубка России подряд.
— В Чайковском ты говорил, что в биатлоне реально выигрывать гонки подряд, как это сейчас делает Большунов в лыжах. Если брать нынешних биатлонистов, то кто, на твой взгляд, ближе всего к этому?
— В биатлоне это сделать сложнее, потому что нужно быть всегда хладнокровным. Ото дня ко дню у тебя состояние может стать тяжелее. Состояние влияет на голову, а голова влияет на стрельбу. Поэтому даже Фуркаду в его идеальных кондициях не удавалось одержать большое количество побед подряд. Его все равно отодвигали. Поэтому тяжело сказать, кто бы из нынешних биатлонистов смог повторить достижение Большунова. Эдик в прошлом году сделал серию, если не ошибаюсь, из пяти побед. Он был готов и головой, и телом в тот момент. Поэтому думаю, что Латыпов способен на такое, — сказал Корнев.