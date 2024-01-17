Корнев рассказал, кто из биатлонистов может повторить достижение Большунова

Александр Корнев поделился с «СЭ» мнением о том, кто в биатлоне мог бы повторить текущую победную серию лыжника Александра Большунова. На данный момент Большунов выиграл 15 гонок Кубка России подряд.

— В Чайковском ты говорил, что в биатлоне реально выигрывать гонки подряд, как это сейчас делает Большунов в лыжах. Если брать нынешних биатлонистов, то кто, на твой взгляд, ближе всего к этому?