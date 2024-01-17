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Сегодня, 19:45

Биатлонист Корнев: «Даже не знаю, где лежат Кубки IBU»

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Биатлонист Александр Корнев рассказал «СЭ», что редко вспоминает победы на международных соревнованиях. В сезоне-2021/22 Корнев завоевал Большой хрустальный глобус юниорского Кубка IBU, а также выиграл Малый хрустальный глобус в зачете спринтерских гонок.

— С успеха на Кубке IBU прошло уже почти два года. Вспоминаешь ли ты его?

— Тяжело говорить. Потому что после завоевания медалей стараюсь отпустить. Я даже не знаю, где лежат эти кубки. Вообще о них не думаю. На пальцах можно пересчитать, сколько за год я о них вспомнил. Наверное, больше вспоминаю о том, как там было тепло, когда в России морозы.

— С кем-то общаешься с ребятами из других стран? Следишь за их выступлениями?

— Следил за норвежцами Мартином Ульдалем, Мартином Невландом. С Отто Инвеньюсом достаточно хорошо общались. Смотрю за их выступлениями, подписан на них в соцсетях. Приятно наблюдать за их прогрессом. Например, Отто Инвеньюс очень теплые слова мне говорил на финише в США, — сказал Корнев «СЭ».

Александр Корнев и&nbsp;Йоханнес Бе&nbsp;теперь празднуют победу в&nbsp;одном стиле. «Когда делал жест Йоханнеса Бе, думал о том, чтобы не упасть». Биатлонист Корнев ярко начал 2024-й

Биатлон
Александр Корнев
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