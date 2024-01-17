Биатлонист Корнев: «Даже не знаю, где лежат Кубки IBU»

Биатлонист Александр Корнев рассказал «СЭ», что редко вспоминает победы на международных соревнованиях. В сезоне-2021/22 Корнев завоевал Большой хрустальный глобус юниорского Кубка I BU , а также выиграл Малый хрустальный глобус в зачете спринтерских гонок.

— С успеха на Кубке IBU прошло уже почти два года. Вспоминаешь ли ты его?

— Тяжело говорить. Потому что после завоевания медалей стараюсь отпустить. Я даже не знаю, где лежат эти кубки. Вообще о них не думаю. На пальцах можно пересчитать, сколько за год я о них вспомнил. Наверное, больше вспоминаю о том, как там было тепло, когда в России морозы.

— С кем-то общаешься с ребятами из других стран? Следишь за их выступлениями?