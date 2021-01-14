Акимова поделилась эмоциями после победы на этапе Кубка IBU в Арбере

Российская биатлонистка Татьяна Акимова, выигравшая спринт на стартовом этапе Кубка IBU в Арбере (Германия), поделилась своими эмоциями. По ее словам, она очень рада вернуться к соревнованиям после рождения дочери.

«У меня был перерыв в выступлениях после рождения дочери, так что сейчас я очень рада вернуться и одержать первую победу. Я удовлетворена своей формой. Постараюсь показать стабильные результаты и на следующих соревнованиях», — приводятся слова Акимовой в «твиттере» Кубка IBU.

Напомним, российские биатлонистки заняли весь пьедестал. Второй стала Валерия Васнецова, третьей — Анастасия Шевченко.