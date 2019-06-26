20-летний биатлонист Халили объяснил, почему тренируется с лыжниками

Российский биатлонист Карим Халили рассказал, почему отказался от подготовки в резервной национальной сборной и решил провести сбор вместе с группой лыжников. Следующий год должен стать для 20-летнего спортсмена первым полноценным взрослым сезоном.

– Захотел попробовать что-то новое. В сборной я тренировался три последних года, и мы с тренером подумали, что пришло время поискать какие-то новые резервы в подготовке.

– Это значит, что вы недовольны своими результатами на протяжении этих трех лет в сборной?

– Да нет, почему? Просто в сборной сначала были одни тренеры и одна система подготовки, потом – другая. Сейчас такой момент, когда до Олимпийских игр остается уже не так много времени. Если искать что-то новое для развития, пришло самое время. С личным тренером мы сейчас выполняем более тяжелую работу, чем была в команде. Увеличились объемы, и мне пока это очень нравится.

– Вы сейчас на грани перехода из юниоров во взрослый биатлон. Есть понимание, как сделать этот процесс максимально успешным?

– В первую очередь, нужно добавлять в скорости. Во взрослых соперников гораздо больше, их уровень выше, и разница в результатах там минимальная. Поэтому в этом году мы сделаем акцент на скоростную работу. Но упускать стрельбу тоже не собираюсь, потому что в биатлоне нужно думать обо всем в комплексе.

– Вы сейчас тренируетесь с лыжниками. Как чувствуете себя на трассе, по сравнению с ними?

– Я тренируюсь в молодой команде, и мне с ними очень комфортно. Здесь немного другая атмосфера, по сравению с биатлоном, потому что нет прямой конкуренции. Я тренируюсь с более сильными ребятами и спокойно могу тянуться за ними, понимая, что это не мои будущие соперники.

– Вы совсем молодой спортсмен, а приехали на сбор фактически в одиночку. Это сложно, даже с психологической точки зрения?

– Мне совсем не тяжело. Работать таким образом мне нравится гораздо больше, чем в команде, когда много народу. (Наталья Марьянчик)