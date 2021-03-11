Лидер сборной Латвии по биатлону отстранен за допинг. Он скрывал это полгода

Трехкратный чемпион Европы Андрей Расторгуев продолжал выступления, несмотря на обвинения в пропуске допинг-тестов. Теперь его могут лишить одного из титулов.

Старт девятого этапа Кубка мира в Нове-Место омрачен новым допинг-кейсом в биатлоне. Лидер сборной Латвии Андрей Расторгуев трижды за 12 месяцев не предоставил допинг-офицерам информацию о своем местонахождении, сообщает Международный союз биатлонистов (IBU). Согласно кодексу ВАДА, такое нарушение карается дисквалификацией до двух лет. Теперь у 32-летнего спортсмена есть две недели на обжалование этого решения.

Халили в плюсе?

По данным латвийских СМИ, о «трех флажках» Расторгуев знал с осени 2020-го, а его адвокаты пытались оправдать опытного биатлониста. Похоже, сделать этого не удалось. IBU обнародовал эту информацию, а Расторгуев заявленный на этап Кубок IBU не бежал во вчерашней гонке. Представитель Латвийской олимпийской сборной (LOV) Марита Вильциня подтвердила, что в организации знали о возможной дисквалификации Расторгуева с осени, когда произошло третье нарушение, однако LOV не разрешили раскрыть эту информацию, пока велось расследование IBU.

Это говорит о том, что Расторгуев может не только потерять все очки, заработанные в Кубке мира текущего сезона (идет на 24 месте в общем зачете, 255 баллов), но и лишиться победы в индивидуальной гонке на чемпионате Европы-2021. Если это произойдет, то чемпионом Европы будет объявлен норвежец Эрленд Бьонтегорд, а бронза достанется россиянину Кариму Халили, который пришел на финиш четвертым (с идеальной стрельбой). Для Карима это будет вторая медаль континентального первенства. В Польше он также стал вторым в спринте.

Для Карима это уникальный год. Еще в декабре 2020-го его сезон был под большим вопросом. Он не смог отобраться в команду на этапы Кубка мира, выступал на внутренних стартах, но затем стал единственным нашим биатлонистом, выигравшим медаль на чемпионате Европы, а затем взял бронзу ЧМ в эстафете, попал в топ-6 в индивидуальной гонке. Да, конечно, его функциональное состояние вызывает вопросы, но для первого ЧМ — это отличный результат. Осталось блеснуть на чемпионате России. Если и там будет медаль, то это будет просто блестящий сезон для уроженца Сергиев-Посада.

Плохой пример Васильевой

Если Халили делает только первые шаги во взрослом биатлоне, то Расторгуева можно смело назвать одним из ветеранов современного биатлона. Он дебютировал на Кубке мира в сезоне-2009/10, участвовал в трех Олимпиадах (лучший результат — девятое место в гонке преследования в Сочи-2014), восьми чемпионатах мира (дважды попадал в топ-10 в Эстерсунде-2019), имеет два подиума на этапах Кубка мира... Основных же своих достижений он добился на чемпионате Европы. Тут у него целая россыпь медалей: три золота, серебро и две бронзы.

Теперь же Андрей может получить длительную дисквалификацию. Такой вывод можно сделать по аналогичному делу россиянки Маргариты Васильевой. В конце февраля 2019 года стало известно, что Васильева пропустила три допинг-теста за последние 12 месяцев. Биатлонистка не смогла разобраться в системе АДАМС, не звонила за помощью в РУСАДА, не предпринимала никаких действий, чтобы спасти ситуацию. Первый флажок она получила в Красноярске, когда забыла про визит допинг-офицера и уехала в институт. Второй — на сборе в Белокурихе, несколько недель спустя, когда по срочным делам улетела в Красноярск, забыв сделать об этом отметку в АДАМС. Третий пропуск случился в начале февраля 2019-го, когда спортсменка вновь не уведомила допинг-офицеров о своем перемещении из Канады в США.

Если бы Маргарита признала свою вину, как это делали многие в схожей ситуации, то могла бы получить год. Но представители Васильевой решили пойти другим путем, попытавшись доказать свою невиновность ошибками со стороны международных организаций. В итоге спортсменка получила 18 месяцев вместо 24, но срок дисквалификации стал отсчитываться не с 4 февраля (даты последнего флажка), а с момента вынесения решения (18 сентября). То есть фактически она пропустила больше двух лет. Так что, возможно, Расторгуеву не стоит затягивать разбирательство по своему делу, а признать ошибки. Все-таки ему уже 32, и пропуск двух сезонов может означать фактическое завершение карьеры.

Латвийские дела

Это не первый допинг-кейс в латвийском биатлоне. В ноябре 2014 года призер чемпионата Европы Эдгарс Пиксонс попался на стероидах норандростерона (его дело рассматривалось вместе с допинг-случаями Ирины Старых и Екатерины Юрьевой). Пиксонс утверждал, что запрещенный препарат попал в его организм при употреблении биодобавками. В итоге спортсмен отказался от вскрытия пробы «Б» и объявил о завершении карьеры. В январе 2015 года IBU дисквалифицировал латвийца на два года.

Президент Федерации биатлона Латвии Байба Брока в 2018 году баллотировалась на пост главы IBU, но проиграла на выборах нынешнему руководителю организации Олле Далину. В июле 2019 Брока была задержана Латвийским бюро противодействия коррупции. Она подозревалась в получении взяток на сумму более 20 тысяч евро. Сообщалось, что Байда, возможно, злоупотребляла служебными полномочиями, используя пост главы закупочной комиссии Латвийского университета в интересах определенных компаний.

Предполагалось, что деньги перечислялись на счета Федерации биатлона Латвии в качестве пожертвований. При этом в документах указывалось, что деньги переданы организации для поддержки лидера сборной Андрея Расторгуева. В итоге вина Броки не была доказана. Немецкий канал ARD объяснил это тем, что Брока якобы связана с представителями преступной среды Риги. Политик опровергла эти обвинения.