В идеальных условиях наши биатлонисты неконкурентоспособны

Кубок мира. Мужчины. Спринт

1. Кантен Фийон Майе (Франция) — 22.07,2 (0 шт. кругов)

2. Тарьей Бе (Норвегия) — отставание 11,3 (0)

3. Лукас Хофер (Италия) — 14,8 (0)...

16. Матвей Елисеев (Россия) — 49,9 (0)

17. Александр Логинов (Россия) — 50,2 (0)...

25. Эдуард Латыпов (Россия) — 1.07,4 (2)...

30. Евгений Гараничев (Россия) — 1.22,8 (0)...

38. Карим Халили (Россия) — 1.43,9 (2)...

63. Кирилл Стрельцов (Россия) — 2.14,2 (2).

В чешском Нове-Место сегодня стартовал предпоследний этап Кубка мира по биатлону. Первыми бежали спринт мужчины, и условия для гонки у них были сегодня близки к идеальным. Отсутствие ветра, хорошая погода, отличная трасса — проблем не должно было быть как со стрельбой, так и на трассе. И на рубеже почти все наши отработали отлично, правда, даже в десятку сильнейших никто из наших пробиться не сумел. Единственный, кто остается конкурентоспособным в российской команде, — Эдуард Латыпов, но у него как раз не задалась стрельба.

Логинова беспокоит травма, а Елисеев выдал свой максимум

Перед стартом этой гонки шансы наших на успех выглядели вполне реальными. Повезло со стартовыми номерами — Александр Логинов бежал под третьим стартовым номером, Матвей Елисеев — под четвертым. Учитывая отличную погоду в Нове-Место, ожидалось, что наши смогут показать отличную скорость на трассе и при чистой стрельбе рассчитывать на медали. Стрельба не подвела — еще бы, в начале гонки ветра не было вообще, — вот только ходом парни выдали пусть и максимум, на который были способны (по их мнению), от медалей с такой работой на трассе они были очень далеки.

Йоханнес Бе с двумя штрафными кругами обошел как Александра Логинова, так и Матвея Елисеева, которые отстрелялись чисто. «Конечно, 55 секунд отставания ходом — это много, — признает проблему Матвей. — Особенно по такой быстрой трассе, на ней обычно более плотные результаты. Но сейчас это мой максимум. Не скажу, что самочувствие нормальное, но я выложился полностью. Все, что было, — все потратил». Такие интервью удручают даже больше, чем сам результат. Ведь если это максимум Елисеева, то на что мы можем рассчитывать? Перед стартом спринта Матвей ставил перед собой важную тактическую задачу — оставить силы на последний круг. И в принципе он с ней справился, после второй стрельбы Елисеев бежал бодрее. Но какой в этом толк, если речь идет о слабом и очень слабом ходе?

У Логинова ситуация не лучше — он 17-й, меньше чем в секунде от Матвея. Но у Логинова темп, наоборот, по ходу гонки падал, и за неплохим стартом пошли трудовые круги. Но проблемы Александра хотя бы объяснимы — его продолжает беспокоить старая травма. «Скорость огорчает, это не тот ход. Не скажу, что это сильное западение, но у меня не получалось толкаться правой ногой на сто процентов. Да, это проблема с коленом, увы. По весне буду заниматься восстановлением», — рассказал наш чемпион мира в интервью «Матч ТВ».

Латыпов вновь сам лишил себя медали

Перед стартом трассу посыпали селитрой, и был риск, что на поворотах она начнет быстро разрушаться. Поэтому тренеры решили ставить наших в начало, чтобы держать в группе лидеров. Правда, почему приоритет отдали не Эдуарду Латыпову, а Елисееву — большой вопрос. Эдуард уже точно первый после Логинова, да, может, в чем-то даже и превосходит Александра. По крайней мере, ходом Латыпов был сегодня точно лучшим среди всех россиян, и работал он в одни ноги с будущими призерами. Как минимум первые два круга о шансах Эдуарда выиграть медаль можно было говорить — пусть не уверенно, но с надеждой. И даже первый промах давал возможность биться за топ-10.

На «стойке» Латыпов сначала работал уверенно, а затем случилась уже привычная для него ситуация. Последний выстрел, высокие ставки, Эдуард секунд двадцать выцеливает, замирает и мажет. Из раза в раз одно и тоже, но выводов биатлонист, увы, не делает. «Понятно, что не совсем гонка задалась в плане стрельбы. Все быстро исправить не получается, но прогресс хороший, идем дальше. Старался быстро стрелять, потому что самочувствие хорошее, — говорит Латыпов. — На тренировках все прекрасно получается, пробую воплотить это в гонках. После «лежки» шел близко, заходил на рубеж быстро, можно сказать, рисковал. Но получилось как получилось».

Резюмируя итоги гонки, Латыпов считает их хорошими, а результат — положительным. Ходом он 14-й, в 29 секундах от Йоханнеса Бе. По сегодняшним меркам это и правда неплохо, но стоит нашим хорошо отстрелять, как сразу начинает мешать скорость. Отлично бежим — перестаем стрелять. Латыпов не стал нарушать российские биатлонные традиции и при неплохой гонке не попал даже в двадцатку сильнейших. Над стрельбой летом Эдуарду нужно серьезно поработать, и тогда мы действительно сможем мечтать о топ-биатлонисте и новом Шипулине. Ведь на Антона он очень похож, особенно в плане финишных качеств на эстафете. Достают этими сравнениями и самого Латыпова. «Вспоминая его финиши... Там он делал такие вещи, что сложно повторить. Есть к чему стремиться и чему учиться. Я постоянно в обучении и стремлении быть лучшим», — сказал Эдуард.

Йоханнес Бе прямо сейчас уступает в битве за «Глобус» Легрейду

Но если Латыпову хотя бы есть к чему стремиться и над чем работать, то вот что делать Евгению Гараничеву — совершенно неясно. Он вновь отстрелял чисто, работал на рубеже быстро и уверенно — с этим по сезону вопросов у Евгения чаще всего и не возникало. Но прийти с нулем 30-м и проиграть лидеру почти полторы минуты? Печально осознавать, что в сборной России такой застой, что приходится давать шансы даже очевидно застывшему в прошлом десятилетии ветерану. Речь тут не о былых заслугах, и не совсем понятны нападки на Гараничева от Губерниева, так как тот отвоевал свое место в составе по спортивному принципу. Другое дело, что «крепкий середняк» по текущим российским меркам — это значит претензии хотя бы на попадание в гонку преследования, если еще промахов не будет. И если Евгений не начнет прибавлять и в следующем сезоне, то, конечно, о его олимпийских планах стоит крепко подумать. Какой смысл отправлять на Игры Гараничева с лебединой песнью, когда можно рассчитывать на тот же результат от условного Карима Халили?

Ходом Карим традиционно плох, и он даже не рассчитывает на быструю лыжную работу от себя. «В плане хода скорее доволен, потому что у меня это самый маленький проигрыш в спринте на Кубке мира, — говорит Халили. — На трассе все чаще пересекаюсь с более звездными соперниками, которые постоянно занимают места в топе. Я понимал, что могу бороться с большей частью людей здесь. И сегодняшняя скорость на дистанции, минута отставания от Йоханнеса Бе — не так уж и плохо». Возможно, если не ставить амбициозных целей (а в личных гонках для Халили этого действительно пока делать не стоит), минута отставания — неплохой расклад. Но только при идеальной стрельбе, которую Карим выдать не смог, хотя именно на стрелковые качества тренеры упор и делают, когда лоббируют его место в основе.

Единственное, Халили прогрессирует, и в следующем сезоне будет интересно посмотреть, продолжится ли его прогресс. Ведь тот же Стурла Легрейд еще в прошлом сезоне прибегал в последней сотне, а сегодня уже обходит Йоханнеса Бе в общем зачете Кубка мира. Пока что неофициально, но так как IBU будет по итогам сезона вычитать два худших результата (эта поправка введена в коронавирусный сезон), с этими допущениями Легрейд выше Бе уже сейчас. Оставшиеся несколько гонок Легрейд относительно Йоханнеса будет вести уже с позиции силы. Произойдет ли сенсация, станет ли вчерашний юниор лучшим биатлонистом планеты? За этой интригой, надо признать, следить куда любопытнее, чем за россиянами. Ведь Кирилл Стрельцов даже в гонку преследования не попадает, что тут можно анализировать?