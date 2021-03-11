Час икс для тренеров сборной? Итоги последних этапов Кубка мира могут стать решающими

В структуре национальной команды назревают изменения.

В четверг в Чехии стартует предпоследний этап Кубка мира по биатлону. Странный коронавирусный сезон для российской команды завершается еще печальнее, чем неудачные предыдущие, и вполне очевидно, что после финальных гонок будет разбор полетов. Судя по последним новостям, в Союзе биатлонистов России еще готовы дать второй шанс как главному тренеру Валерию Польховскому, так и другим специалистам. Но важнейшее значение будут иметь результаты на последних двух этапах. Гонки в Нове-Место определят будущее российского биатлона на ближайшие годы.

Тренерам дадут второй шанс

Президент СБР Виктор Майгуров дал несколько интервью, в которых обсудил итоги ЧМ в Словении, а также будущее сборной и ее тренерского штаба. Ключевая мысль: Майгуров не считает, что одна бронзовая медаль за весь турнир — это провал. По его словам, провалом было бы выступить ниже своих возможностей, а так как многие спортсмены выдали в Поклюке лучшие результаты, критиковать их будет неправильным. В случае с Александром Логиновым и Матвеем Елисеевым проблема в подготовке — Майгуров уверен, что с учетом особенностей подготовки даже такие результаты нужно считать положительными.

Руководство СБР готово к продолжению сотрудничества как с Польховским, так и со старшими тренерами Юрием Каминским и Михаилом Шашиловым. Многое будет решаться по итогам выступления на этапах в Чехии и Швеции — это шанс для сборной реабилитироваться. Логика, по которой последние гонки Кубка мира имеют особое значение, понятна. В СБР любят апеллировать к свежим результатам, и если после неудачного чемпионата мира сборная России удачно выступит в Нове-Место и Эстерсунде, то сложности Поклюки можно будет списать на случайность/ошибку Польховского со сборами/погоду/что угодно еще. Тем более за месяц до ЧМ в Оберхофе и Антхольце наши биатлонисты выдали чуть ли не лучшие два этапа последней пятилетки.

Россияне набирают обороты к концу сезона

Есть ли шансы на то, что мы увидим чудесное преображение российского биатлона уже на этой неделе? Если верить той же Мироновой, то они весомые — Светлана после гонки преследования прошлого этапа говорила, что выходит из функциональной ямы. Наблюдала позитивные изменения в самочувствии и Евгения Павлова. Лариса Куклина или Татьяна Акимова под конец сезона вполне могут приятно удивить. Им нужно доказывать свое место в составе и попадать в основу на будущий олимпийский сезон, поэтому несколько удачных весенних гонок будут кстати. Ведь и резерв не спит — Анастасия Гореева накануне выиграла серебро на Кубке IBU и пытается реанимироваться после безмедального ЮЧМ. Будут давить на сборников и участники чемпионата России, который пройдет параллельно с этапом в Нове-Место. Если только погода не помешает: Ханты-Мансийск суров даже в середине марта и из-за морозов командные гонки на ЧР, к примеру, пришлось отменить.

В мужской команде Эдуард Латыпов еще в Поклюке вышел на свои проектные мощности, хорош Эдуард был и на прошлой неделе. Не хватает пока Латыпову только стабильности: стоит ему найти способ лучше распределять свои силы на несколько дистанций — и разговоры о смене лидера будут вполне объективны. В то же время и Александр Логинов не хочет отдавать лидерство без борьбы и намерен завершить сезон на мажорной ноте. Как и Матвей Елисеев с Каримом Халили. Со стрельбой у Елисеева и Халили (особенно у Халили) все отлично, проблемы были со скоростью. И если какие-то резервы еще остались, то самое время их предъявлять.

Борьба за Большой Хрустальный глобус обостряется

Обидно, правда, что сборная России уже который год подряд решает локальные вопросы и не ведет борьбу за победу в общем зачете. Лучший из наших вновь Логинов, но если два года назад Александр был вторым, в прошлом году — седьмым, то сейчас он на 15-й позиции. Дальше Елисеев (21) и Латыпов (22). У девушек ситуация еще печальнее: Миронова — 17-я, Кайшева — 23-я... Девушки к тому же могут потерять шестую квоту на следующий сезон. Преимущество над сборной Белоруссии минимальное, и каждое поражение может быть фатально.

У парней положение в Кубке наций надежнее, но общая статистика по медалям все равно ошарашивает. За сезон у Норвегии одних золотых медалей в пять раз больше, чем у нас всех наград в сумме. Норвегия превратила Кубок мира в свой открытый национальный чемпионат, и битва за Большой Хрустальный глобус идет исключительно среди ее спортсменов. Правда менее захватывающей от этого она не выглядит: разрыв между Йоханнесом Бе и Струлой Легрейдом сокращается, и уже в Чехии Легрейд может оформить лидерство. Напряженная борьба и за третье место — в 50 баллах друг от друга Тарьей Бе, Кентен Фийон-Майе, Йоханнес Дале и Себастьян Самуэльссон. У девушек же все давно предрешено — Тириль Экхофф выдает лучший сезон в карьере, и помешать ей оформить первый «глобус» уже никто не сможет.

Расписание этапа

11 марта, четверг

19.30 Мужчины. Спринт

12 марта, пятница

19.30 Женщины. Спринт

13 марта, суббота.

16.45 Мужчины. Гонка преследования

19.30 Женщины. Гонка преследования

14 марта, воскресенье

12.25 Смешанная эстафета

15.45 Сингл-микст

Состав сборной России

Мужчины: Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Александр Логинов, Кирилл Стрельцов, Карим Халили.

Женщины: Татьяна Акимова, Ирина Казакевич, Ульяна Кайшева, Лариса Куклина, Светлана Миронова, Евгения Павлова.