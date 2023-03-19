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19 марта, 18:45

Йоханнес Бе завершил сезон 19-й победой. Это результат на все времена?

Павел Буров
Корреспондент
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Йоханнес Бе
Йоханнес Бе.
Фото AFP
Жюли Симон
Жюли Симон.
Фото AFP
Никлас Хартвег
Никлас Хартвег.
Фото AFP
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В Осло завершился международный биатлонный сезон.

Кубок мира-2022/23. 9-й этап. Холменколлен, Норвегия. Масс-старт
Мужчины
1. Йоханнес Бе (Норвегия) — 38.51,9 (2)
2. Никлас Хартвег (Швейцария) — 26,2 (0)
3. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) — 35,2 (0)
Женщины
1. Ханна Эберг (Швеция) — 36.33,5 (1)
2. Марта Олсьбу Ройселанн (Норвегия) — 22,6 (1)
3. Анаис Шевалье-Буше (Швеция) — 43,7 (3)

В норвежском Холменколлене прошли заключительные гонки биатлонного сезона. На этот раз масс-старты не отменили из-за непогоды, как это произошло с женским спринтом в пятницу. Туман и осадки не помешали спортсменам сразиться за последние награды Кубка мира-2022/23.

Очередную победу без труда одержал Йоханнес Бе, снова обновив собственное достижение по числу золотых наград в личных гонках за сезон. С декабря норвежец выиграл 19 гонок из 25 возможных. На этот раз еще на первом круге стало очевидно, что бороться с норвежцем будет сложно. Бе на пару с Понсилуомой с первых же метров дистанции оторвались от других преследователей. Помешать младшему Бе не смогли даже два промаха, которые он допустил на стрельбе.

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Вторую попытку убежать от своих преследователей Йоханнес предпринял после второго огневого рубежа. На этот раз за ним никто удержаться не смог. К тому моменту, как Бе закончил свою работу на первой для себя стойке, никто из его соперников еще даже не успел открыть огонь. После третьей стрельбы определились и основные претенденты на подиум: ими стали Ветле Шостад Кристиансен и Никлас Хартвег.

Перед последней стрельбой преимущество норвежца было настолько весомым, что он мог позволить себе ошибиться. Допустив промах, лидер сезона все равно имел солидный отрыв от швейцарца и своего соотечественника, которые его преследовали. Благодаря третьему месту Ветле Шостад Кристиансен сохранил лидерство в зачете масс-стартов и забрал Малый хрустальный глобус в этой дисциплине.

Никлас Хартвег
Никлас Хартвег.
Фото AFP

Никлас Хартвег — лучший новичок сезона

О молодом швейцарце все заговорили еще в ноябре. Тогда Хартвег всех приятно удивил, заняв второе место в первой же гонке биатлонного календаря. Безупречно пройдя все огневые рубежи, спортсмен занял второе место в индивидуальной гонке финского Контиолахти.

Завершил сезон Никлас зеркально, завоевал серебро в гонке с общего старта, вслед за Йоханнесом Бе. И снова швейцарец продемонстрировал блестящую стрельбу. Большую часть сезона он провел в синей майке лидера молодежного сезона, но успешное выступление Томмазо Джакомеля позволило итальянцу опередить Хартвега. На последнюю гонку сезона Никлас выходил уже не в синем бибе. Успешное выступление и второе место в масс-старте позволили ему забрать трофей лучшего новичка сезона.

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Олсьбу Ройселанн и Шевалье-Буше завершили карьеру подиумом

К старту женской гонки туман лишь усилился. Было понятно, что в основном итог гонки решит стрельба. Точнее всех на рубеже оказались Ханна Оберг, которая и ногами показала отличный результат, и Марта Олсьбу Ройселанн, уступившая шведке по скорости.

Уже после третьей стрельбы Оберг стала единоличным лидером, однако ее осечка на последнем огневом рубеже давала бы шансы соперницам. Но даже несмотря на промах Ханны последним выстрелом, ее соперницы наошибались еще сильнее. Лу Жанмонно допустила целых четыре промаха, потеряв шансы на подиум.

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Перед последним кругом расклад знатно поменялся. На второе место вышла Марта Олсьбу Ройселанн, для которой эта гонка стала последней. Тройку лидеров замкнула Анаис Шевалье-Буше, также завершающая карьеру после этого сезона.

Приятным сюрпризом стала Ханна Кебингер. Немка до последних метров дистанции боролась с француженкой за бронзовую медаль, однако уступила ей на самом финише. Спортсменка стартовала под 30-м номером, попав в масс-старт благодаря своему удачному выступлению в спринтерской гонке.

Жюли Симон
Жюли Симон.
Фото AFP

Биатлонный сезон-2022/23 — все

Женским масс-стартом завершился нынешний сезон. На финише — слезы, теплые объятия, шампанское. Сразу несколько титулованных биатлонисток этой гонкой поставили точку в своей профессиональной карьере. Уже в следующем сезоне зрители не увидят Олсьбу Ройселанн, Херрман-Вик, Шевалье-Буше и других именитых спортсменок.

Лучшими биатлонистами сезона стали Йоханнес Бе и Жюли Симон. Если норвежец выиграл 19 из 25 гонок, не участвуя в двух из-за ковида, то француженка провела очень стабильный год, не оставив шансов своим соперницам.

Кубок мира-2022/23. Итоговый зачет
Мужчины
1. Йоханнес Бе (Норвегия) — 1589
2. Стурла Лагрейд (Норвегия) — 1098
3. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) — 935
Женщины
1. Жюли Симон (Франция) — 1093
2. Доротея Вирер (Италия) — 911
3. Лиза Виттоцци (Италия) — 882

Биатлон
Анаис Шевалье
Ветле Кристиансен
Жюли Симон
Йоханнес Бе
Марта Ольсбу Ройселанн
Никлас Хартвег
Ханна Эберг
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Кубок мира по биатлону: календарь сезона, расписание этапов и гонок, результаты, новости и обзоры
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