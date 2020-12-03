Выступление девушек заставило Губерниева плакать. При этом они закончили спринт гораздо лучше мужчин

Светлана Миронова показала в стартовой гонке второго этапа Кубка мира лучший результат сезона для женской сборной России.

Кубок мира. Женщины. Спринт

1. Ханна Эберг (Швеция) — 21.11,5 (0 шт. кругов)

2. Анаис Шевалье (Франция) — отставание 9,6 (0)

3. Эльвира Эберг (Швеция) — 27,9 (1)

4. Марта Ольсбу Ройселанн (Норвегия) — 33,8 (1)

5. Дениза Херманн (Германия) — 47,6 (1)

6. Маркета Давидова (Чехия) — 48,1 (1)...

...10. Светлана Миронова (Россия) — 1.03,7 (1)...

...13. Ирина Казакевич (Россия) — 1.07,9 (1)...

...27. Тамара Воронина (Россия) — 1.35,6 (0)...

...44. Евгения Павлова (Россия) — 2.01,6 (3)...

...54. Ульяна Кайшева (Россия) — 2.20,7 (3)...

...81. Анастасия Гореева (Россия) — 3.26,4 (5)

Следом за мужской сборной России, которая выдала худшую гонку в современной российской истории, на трассу спринта вышли девушки. Редкий случай, но женская сборная показала себя лучше, чем мужская. У девушек был неплохой ход, но ошибки на стрельбе свели на нет шансы России не то что выиграть медаль (это выглядит на сегодня вообще неосуществимой задачей), а даже попасть в шестерку лучших. Солировали в Финляндии шведки. Бодро стартовавшая шведская команда пока что подтверждает свой элитный статус: равных сестрам Эберг на стадионе в Контиолахти не было.

Проблемы в команде и жалобы на тренеров

Критиковать наших девушек сегодня точно не стоит — это ровно тот уровень, который и должны показывать россиянки. Претензии на места повыше, объективно, скорее надежда на форс-мажор. Учитывая все сложности, с которыми столкнулись Светлана Миронова, Ульяна Кайшева и Евгения Павлова, требовать от них чего-то большего немного наивно.

Радует, что Миронова и Кайшева даже в отсутствие тренеров на лыжне показали хорошие скорости. До лучших кондиций Светлане еще далеко, но претензии на гонку преследования у Мироновой могут быть вполне серьезные. Если бы не единственный промах, Миронова была бы минимум в пятерке лучших. Но стрельба у Светланы шла тяжело, даже попадания у нее шли с габаритами. Не совсем ясно, из-за чего ошибки на стрельбе, потому что на прошлом этапе проблемы были прежде всего со скоростью на лыжне.

«Застрелилась» и Павлова. При этом она даже не смогла объяснить причины своих трех промахов. «Не понимаю, что вообще происходит! До слез доходит, некомфортно мне в команде. Почему не могу стрелять — вопросы к тренеру по стрельбе», — заявила в эфире Евгения, оправдываясь тем, что пропустила Кубки мира в прошлом сезоне и ей не нравится давление журналистов. «Ах, что ты делаешь!» — закричал в эфире Дмитрий Губерниев и начал плакать, попутно напевая песню группы «Кино» — «Перемен!». «Виктор Цой жив, а русский биатлон... вряд ли», — выдал Губерниев.

Но такая эмоциональная ремарка комментатора была излишней. Учитывая последние результаты россиянок, сегодняшнее выступление скорее успех. Особенно удивила Ирина Казакевич. У Ирины был лучший ход среди наших, а подняться выше 13-го места ей помешал только обидный промах. Наконец-то в женской сборной новые имена. Главное только, чтобы сегодняшний результат не стал разовым. Неплохо показала себя и Тамара Воронина, отработавшая сегодня на ноль. Но у нее совсем не шли лыжи, полторы минуты отставания от лидера — это слишком много.

Триумф сестер Эберг и неудачи норвежек

Финны так и не решили проблемы с трассой — снова жалобы на качество лыжни, из-за которой сложно показывать в Контиолахти хорошие скорости. Не помогла финнам и погода: прямо перед стартом женской гонки над стадионом пошел сильный снегопад. В итоге снова вместо снега — каша, и на первый план выходили уже скорее не скоростные, а волевые качества. А также физическая подготовка и выносливость. В этом плане пока что нет равных подопечным Йоханнеса Лукаса: шведки заняли лидирующие позиции с самого начала гонки и в итоге без проблем оформили успех. А вот Норвегия пока что не может найти себя. Наконец-то побежала Тирил Экхофф, но с двумя промахами она не могла рассчитывать на место выше восьмого.

Уже сейчас можно говорить о том, что Ханна Эберг в этом сезоне будет претендовать на Большой хрустальный глобус. Олимпийская чемпионка «индивидуалки» раньше не так хороша была в спринте. Ее главное качество — это мощный ход и хороший темп на большой дистанции, которые сложно было показать на дистанции 7,5 километра, и два огневых рубежа.

Но сегодня Эберг набрала темп еще мощнее, чем показывала на прошлой неделе, и похоже, не думает останавливаться. Удивительно, но она даже не выдохлась на финише! Значит, у Ханны есть еще резервы, которые она покажет завтра в гонке преследования. Хороша и ее сестра Эльвира Эберг. Ходом, особенно на последнем отрезке дистанции, Эльвира была даже лучше сестры, но за победу ей помешал побороться промах на последнем патроне. Но даже бронза для молодой спортсменки — это успех.

«Сложно думать на перспективу, учитывая ситуацию в мире, думаю скорее о завтрашнем дне. Я хорошо поработала летом, поэтому прямо сейчас показываю высокие результаты», — сказала старшая Эберг и добавила, что очень рада стоять на пьедестале вместе с сестрой.

В других сборных вновь хороши Динара Алимбекова из Белоруссии и Валентина Семеренко с Украины. Пока что российским болельщикам только и остается, что радоваться за соседей.