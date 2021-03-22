Россия прошлась по антирекордам, но чуть не стала четвертой по медалям на Кубке мира

Статистические итоги международного биатлонного сезона, о котором невозможно вспоминать без слез.

В последней гонке сезона-2020/21 Эдуард Латыпов занял второе место, показав лучший результат в карьере. Эта медаль оказалась всего второй личной для российских спортсменов в прошедшем розыгрыше Кубка мира. До шведского масс-старта на подиум поднимался только Александр Логинов, праздновавший победу в спринте Антерсельвы. Еще пять наград (в том числе и бронзу чемпионата мира) принесли России эстафетные команды.

Медали сборной России в Кубке мира-2020/21. Фото «СЭ»

В неофициальном медальном зачете сезона сборная России заняла высокое для последних лет пятое место. Более того, в борьбе за четвертую строчку россияне только по серебру уступили Германии. Правда, эти команды нисколько не угрожали борьбе Франции и Швеции за второе место, а Норвегия в сезоне-2020/21 соревновалась сама с собой, выиграв более половины проведенных гонок (38 из 70). Стоит отметить, что по суммарному количеству наград Россия заняла только восьмое место, пропустив вперед не только четырех лидеров, но и команды Италии, Австрии и Белоруссии.

Медальный зачет Кубка мира-2020/21. Фото «СЭ»

Пятое место — повторение лучшего результата России в медальном зачете Кубка мира за последние восемь лет. Но суммарные семь наград — один из трех худших результатов в истории, а два личных подиума — абсолютный антирекорд. Ранее Россия никогда не опускалась ниже отметки в пять медалей Кубка мира. Именно столько (два золота и три бронзы) взяли наши спортсмены в предыдущем олимпийском сезоне. Для сравнения, в начале второго десятилетия XX века нормальным считался результат в 20 личных подиумов.

Последние десять сезонов России в Кубке мира. Фото «СЭ»

Наконец, россияне обновили и антирекорды по позициям лидеров команды в общем зачете Кубка мира. Светлана Миронова стала лучшей представительницей женской команды, заняв только 19-е место, прежний антирекорд — 17-е место — год назад установила Екатерина Юрлова-Перхт. Как раз на 17-й строчке финишировал в общем зачете Александр Логинов, подытожив второй сезон в истории, когда в топ-10 не оказалось ни одного россиянина. Впервые такое случилось в КМ-2005/06. Тогда лидер сборной России Максим Чудов остался 13-м.