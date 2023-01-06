Он обходит возраст, соперников и санкции. Как Тимофей Лапшин удерживается в топе?

Биатлонист из Красноярска из сборной Кореи — повод следить за Кубком мира для наших болельщиков.

В биатлоне россиян нет на международных спортивных соревнованиях, и прямо сейчас изменить на эту ситуацию невозможно. Но это не значит, что нам не за кем следить на Кубке мира. К примеру, за команду Южной Кореи до сих пор выступает Тимофей Лапшин. Более того, кажется, у экс-россиянина несмотря на ветеранский возраст открылось второе дыхание. Совсем недавно Лапшин попал в «цветы» на одной из гонок, так что Тимофей не выполняет роль массовки, а конкурирует с норвежцами и французами. Как? Он рассказывает через свой блог на YouTube.

Лапшин считался одним из кандидатов на Олимпиаду в Сочи от России

Вы могли уже забыть про Лапшина, но недавно он заставил о себе напомнить. На этапе в Анси спринт выиграл Йоханнес Бе, и вряд ли это кого-то удивит, но то, что пятым пришел Тимофей, было большой неожиданностью. Собственно, это лучший результат Лапшина за сборную Кореи и для корейского биатлона в принципе — с ним может сравниться разве что аналогичное попадание в «цветы» от Екатерины Аввакумовой, так же как и Тимофей, в свое время сменившей российское гражданство на спортивную прописку азиатской страны. Переходили Лапшин и Аввакумова примерно в одно время — перед Олимпиадой в Пхенчхане, когда корейцам срочно нужны были на домашних Играх сильные спортсмены в тех видах спорта, которые в Республике Корея развиты не были.

Важнее другой вопрос: зачем этот переход был самому Тимофею? Ведь изначально Лапшин был едва ли не главной надеждой сборной России. Он дебютировал на Кубке мира в 2021-м и уже во второй гонке стал третьим. Следом серебро, после которого казалось, что Лапшин крепко закрепился в основе российской команды. Другое дело, что начало первого полноценного сезона во взрослых стало пиком карьеры Тимофея, после чего на прежний уровень он вернуться так и не сумел. В его результатах не было главного — стабильности. И все же до последнего у Лапшина оставалась надежда попасть на Олимпиаду в Сочи. Его наигрывали в эстафетную четверку и оставили вне команды в последний момент. Но даже после этого Тимофей не сдавался и выиграл несколько медалей в составе сборной России, пока в начале сезона-2015/16 его вовсе не убрали из основной сборной.

Смена флага была вынужденным решением

Лапшин уверяет, что причина разрыва была не только в результатах биатлониста, но и в конфликте с руководством Союза биатлонистов России, деталей о котором стороны предпочитают не раскрывать до сих пор. Как бы то ни было, Тимофея, по его собственным словам, в российской сборной «списали» и недвусмысленно намекнули, что больше его в команде не видят. Зато сам Лапшин не видел себя без биатлона. Поэтому когда вновь созданный перед ОИ-2018 Союз биатлонистов Кореи вышел на Тимофея, он принял неожиданное приглашение. При этом Корея была не единственным вариантом. Среди возможных он рассматривал и Украину, однако переговоры с соседями зашли в тупик. Азиаты спешно готовились к домашним Играм и не тянули с бюрократией. Документы были поданы в конце 2016 года, и уже в марте 2017-го Национальный олимпийский комитет Южной Кореи разрешил двум россиянам выступать под своим флагом.

Что не менее важно, НОК Кореи также обещал содействовать в получении национального гражданства — обязательного условия для выступления на Олимпиаде. Надо сказать, что корейцы тогда приглашали иностранцев массово. Помимо Лапшина и Аввакумовой, в сборной Страны утренней свежести уже тренировались Анна Фролина и Александр Стародубец. При этом та же Фролина полностью связи с Родиной не разрывала и затем периодически появлялась на чемпионате России. Естественно, вне конкурса. Лапшин же сконцентрировался на своей новой сборной. В команде Кореи ему удалось осуществить детскую мечту — попасть на Олимпийские игры. Многого от Тимофея никто не ждал, поэтому даже попадание в десятку и двадцатку в трех личных гонках из четырех можно было назвать относительным успехом. Провальным вышел разве что последний масс-старт.

Тимофей Лапшин. Фото Global Look Press

Допинговый скандал не подкосил Лапшина, и он вернулся с новыми силами

«Я выступаю за две страны: за Россию и за Корею. Родители мои живут в России. И Россия в моем сердце все равно. Сейчас я выступаю за Корею, поэтому считается, что это моя домашняя трасса», — говорил Тимофей о том, как живет на две страны. После Пхенчхана-2018 Лапшин продолжил выступать за корейцев на этапах Кубка мира и ЧМ, пока не попал в допинговый скандал. Причем корни этого скандала были еще из периода выступлений за Россию. Тимофей был в злосчастном списке Малкарена, комиссия которого установила ряд нарушений в пробах Лапшина за 2013 год. Речь шла о турнире «Ижевская винтовка» незадолго до Олимпиады, когда сам биатлонист о Сочи уже практически и не мечтал. Несмотря на недостаток доказательств, спортсмена дисквалифицировали на 12 месяцев. Удивительно, но и этот удар не стал концом для его карьеры.

«Знаете, я — птица феникс. Чем больше меня убивают, тем сильнее я становлюсь, когда возрождаюсь», — пообещал сразу после новостей о бане Лапшин и свое слово сдержал. Не стала противиться возвращению Тимофея и корейская сторона. От 34-летнего биатлониста, пропустившего почти год полноценной подготовки и соревновательной практики, точно никто ничего не ждал. Тем не менее ему удалось пробиться через Кубок IBU на Кубок мира уже ко второму этапу. И регулярно попадать в очки. Скорость никогда не была сильной чертой Тимофея, зато при точной стрельбе он до сих пор может рассчитывать на высокие места. Так что и в будущих гонках за корейцем с российским прошлым явно стоит последить. И не только в телетрансляциях. Лапшин — один из самых медийных спортсменов мирового биатлона, с радостью открывающих мир этого спорта всем желающим.

Тимофей Лапшин. Фото Global Look Press

Секрет успеха в Анси — импульс с большей частотой на дистанции

Шоу Лапшина на YouTube вполне себе конкурент проектам Дмитрия Губерниева — при этом от действующего спортсмена. С куда меньшими ресурсами и ограниченным тренировками временем Тимофей создает интересный контент, где без прикрас показывает как свою подготовку, так и жизнь других звезд мирового биатлона. Как раз недавно Лапшин выпустил ролик, где подробно рассказал про чудо в Анси. Главное, что изменил в своем подходе к работе экс-россиянин, это питание. Он всегда внимательно относился к диете, но сейчас подходит к вопросу еще внимательнее, вследствие чего удалось сбросить несколько килограммов. Правда, сразу после гонки Лапшин позволил себе лапшу. Ту самую корейскую — рамен. Активнее Тимофей стал заниматься общей физической подготовкой. «Я начал иначе придавать импульс своим движениям, хотел развивать большую частоту, но с моей мышечной системой надо дальше толкаться», — отметил он в разборе своей лучшей по сезону гонки.

Дополнительные силы помогли Тимофею собраться на последний круг, а также с холодной головой подойти к стрельбе. Проблемы на рубеже он связывает с психологией. В пасьюте, к сожалению, подкрепить результат в борьбе с Йоханнесом Бе, Легрейдом, Доллем и Кристиансеном не получилось — только 27-е место. Тем не менее гонкой во Франции Лапшин доказал, что еще может бороться на равных с мировыми лидерами и списывать ветерана рано. Впереди теперь спринт в словенской Поклюке, где он стартует под 26-м номером. Рабочая группа и знакомая трасса, где он также может пошуметь. Начался же словенский этап в четверг с победы Эльвиры Оберг в женской гонке. Тем не менее в общем зачете у девушек продолжает лидировать француженка Симон, причем с заметным отрывом.