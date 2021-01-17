«Павлову гнать за такой базар из сборной навсегда». Реакция болельщиков на результаты в Оберхофе

Что говорили о наших биатлонистах в соцсетях.

В этот уик-энд сборная России билась на Кубке мира по биатлону в Оберхофе. Медалей наши, в отличие от этапа в Оберхофе неделю назад, не взяли, но получилось разнообразно. Были четвертое место обеих сборных в эстафете, борьба за медаль от Матвея Елисеева и посылы в пятую точку его хейтеров от жены-психолога. Снова ярко реагировала на свои гонки Евгения Павлова.

На все это, конечно, активно в ответ реагировали социальные сети и комментаторы «СЭ».

Матвей Елисеев попал в десятку в спринте и стал шестым в масс-старте, но не очень удачно выступил в «деревянной» эстафете. И уровень душевного тепла от болельщиков колебался одновременно с результатами. Когда все хорошо, тепла было мало, а когда плохо — фанатов разрывало так, что энергией можно было бы напитать не один станок для шлифования лыж.

Когда жене Матвея, психологу, написали, чтобы ее муж «собрался», она записала «сторис», которая завершила советом «идти в жопу».

Позже Анна выложила пост о любви и хейте болельщиков и в целом снискала понимание.

lirischa: «Анна, не обращайте внимание, хейтеры всегда будут. Верим в лучшее, терпения вам и вашему мужу».

margarita_bad: «Да с нашими «болельщиками» врагов не нужно. И так всегда было и будет, увы».

И после масс-старта, в котором только промах в концовке помешал Елисееву взять медаль, настроения были скорее положительные. В официальный аккаунт Союза биатлонистов России пришли добрые комментарии.

Instagram. Фото Instagram

Zakirovrm2018: Матвей стал грамотным умным спортсменом. Победы будут. Спасибо за гонку.

А вот Латыпова, который всего неделю назад был героем благодаря победе над Фийоном-Майе в смешанной эстафете, уже начали критиковать.

Lero4kaaaav: «Рановато вы из Латыпова звезду сделали, это может пагубно сказаться на дальнейших выступлениях, может угаснуть быстро, как Бабиков, Цветков».

Старожилы, которые помнят все, на сайте «СЭ» удивляются превознесению обоих.

Вадим Непобедим: Читаю и обалдеваю, что выиграли Латыпов и Елисеев? Из-за чего сыр-бор? По молодости своей помню Меланина, Привалова, Маматова, затем Тихонова и многих других. Препираться и оскорбляться за места вблизи пьедестала позорно. Ждем восстановления славы российского биатлона. У нас сейчас очень сильные лыжники, хотелось бы, чтобы многие из них подумали о биатлоне.

Критика Павловой и восхищение эстафетой

Женская эстафета, в которой наши с кругом заняли четвертое место, также обернулась бурей эмоций. Девушек за борьбу хвалили, но досталось Евгении Павловой, которая схватила штрафной круг и после гонки сказала: «Наверное, надо было пропускать эстафету, давать кому-то шанс, но это не обговаривается в нашей команде в данный момент, даже как самочувствие у спортсменов».

Balkovoy7: «Перл от Павловой на века: «Зачем меня ставить на эстафету, мне надо отдохнуть», отдохнуть от чего? Она побеждает или идет в лидерах общего зачета? Попадает в масс-старт? А Губеру так и хочется сказать: «Не того кумира себе сделал». Сколько в сборной Павлова — и постоянное нытье, самой не стыдно?»

aleksei_n.19: Павлову за такой базар гнать навсегда. (палец вниз)

На нашем сайте Павлову тоже не жаловали, но досталось еще почему-то и Куклиной.

Vladmad75: «Вообще, Павлову и Куклину пора отправить на перевоспитание на IBU. Глядишь, и усталость пройдет. Интересно, обе мадам в курсе, что вся страна работает 5 дней в неделю по 8 часов? И что-то никто не орет про усталость. Совсем уже берега попутали. Один себе уже выбирает, этапы какие бежать. Другие «устали». А на ЧМ ты как собралась бежать, интересно? Сразу только в 1-й гонке? А то вдруг еще устанешь...»

Но четвертое место было признано большинством удачным результатом.

Tatiboriisova: «Да, не медаль, увы, но как же, черт возьми, приятно смотреть, как девочки борются и не раскисают!»

Kovtun980: «Могут! Только бы тренерам никто не мешал. И побольше позитива от комментаторов. Девочки молодцы, все ближе к медалям».

Обращают внимание в СБР и на другие события и турниры. Перед эстафетами в Instagram выложили пост о победе Ульяны Кайшевой на Юношеских олимпийских играх 9-летней давности. Но и тут скорее дал повод для критики.

alla_yaaa: «Что же физруки делают с нашими чемпионами юниорами...»

Зато наши побеждают на Кубке IBU.

И тут мнения разделились. «Молодцы, умницы, поздравляем», «требуем Настю Шевченко на Кубок мира» и даже требования трансляций.

Masha__9449: «Где трансляции? Там наши всех побеждают, а страна даже не в курсе, жаль...»

И признания того, что турнир — не самого высокого уровня.

Oleganinho: «IBU — это как вторая лига или товарищеские забеги с целью держать в форме дублеров. Можно сколько угодно выигрывать IBU, но вес имеет только Кубок мира, чемпионат мира и ОИ. Это к вопросу, почему никто не видит и никто не придает этому подиуму значения».

Ну и коротко о выводах написал комментатор на сайте «СЭ» под именем Док.

Комментарий читателя «СЭ».

Так и живем.