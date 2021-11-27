Латыпов перепутал финишный створ, Миронова опоздала на старт. Веселое начало сезона

Сборная России начала олимпийский сезон в Кубке мира с нелепых ошибок.

Кубок мира. Индивидуальная гонка

Мужчины

1. Штурла Лагрейд (Норвегия) — 51.04,0 (0)

2. Тарьей Бе (Норвегия) — 59,2 (2)

3. Симон Дестье (Франция) — 1.00,6 (2)...

7. Эдуард Латыпов (Россия) —1.36,5 (1)...

15. Даниил Серохвостов (Россия) — 2.48,6 (2)...

27. Карим Халили (Россия) — 3.41,6 (2)...

30. Матвей Елисеев (Россия) — 4.02,6 (1)...

53. Александр Логинов (Россия) — 5.16,3 (6)...

75. Евгений Гараничев (Россия) — 6.55,6 (5)

Женщины

1. Маркета Давидова (Чехия) — 42.43,5 (0)

2. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) — 1.17,7 (1)

3. Дениза Херманн (Германия) — 1.23,0 (1)...

5. Ульяна Нигматуллина (Россия) — 2.04,0 (1)...

8. Кристина Резцова (Россия) — 2.27,7 (1)...

25. Светлана Миронова (Россия) — 3.45,1 (3)...

29. Лариса Куклина (Россия) — 3.49,7 (3)...

44. Валерия Васнецова (Россия) — 4.58,6 (4)...

109. Ирина Казакевич (Россия) — +11.36,0 (10)

В шведском Эстерсунде прошли первые гонки Кубка мира по биатлону сезона-2021/22. Как многие и предсказывали, в медали заехать по результатам индивидуалок заехать не смогли ни наши парни, ни девушки. И все же результаты спортсмены показали противоречивые. Одних следует за гонку если и не похвалить, то как минимум надеяться на удачные выступления в ближайшем будущем. Провалы других вызывают серьезные вопросы, особенно в свете олимпийского сезона, ведь до Игр в Пекине осталось всего два месяца. Будет ли нам на кого рассчитывать в Китае?

Латыпов лишил себя медали, перепутав финишный створ

Сразу отвечаем на поставленный в лиде вопрос. Шансы по ходу сезона наверняка должны быть у Эдуарда Латыпова, готового к первым гонкам явно лучше всех остальных наших ребят. Латыпов допустил всего лишь один промах на четыре рубежа, а главное, очень хорошо выглядел на трассе. Тем обиднее, что если не пьедестал, то как минимум цветочную церемонию Эдуард отдал своей же ошибкой. По раскладке на финиш он выходил третьим, однако перепутал коридоры и зачем-то заехал на огневой рубеж... Дмитрий Губерниев еле сдержался в эфире от нецензурной лексики: «Многоточие эфирное, многоточие! Эдик, ты что творишь-то, отец?! Ну, Латыпов... Сам себя лишил. Эдик, Эдик, ты балбес! Биатлонисты дают сегодня жару». Сам Латыпов объяснил ошибку дикой усталостью в конце 20-километровой дистанции. «Очень сильно отработал вторую часть дистанцию, был уставший. Глаза... Плохо видно, просто голову опустил вниз. Траекторию движения неправильно выбрал. Начал работать на финише, но понимаю, что не вижу елочек», — сказал он после того, как все-таки добрался до финальной отсчеки.

Порадуемся и за Даниила Серохвостова. «Данила-мастер», как его называет Губерниев, попал в Швецию решением тренерского штаба, с которым были согласны далеко не все. Но в дебютной гонке Даниил выдал второй результат среди всех россиян, заехав с последних номеров в топ-15. Многого требовать от 22-летнего парня не стоит, но давать больше шансов подающему надежды парню необходимо. Быстрый ход уже в ноябре у Александра Логинова, но шесть промахов в такой гонке не позволили попасть даже в топ-50. Карим Халили и Матвей Елисеев начали ни шатко ни валко. Промахов немного, но в то же время выцеливали ребята чуть ли не каждую мишень. На лыжне скорости также не хватает. Нужно прибавлять, и желательно уже здесь, в спринте.

Миронова замешкалась с лыжами и опоздала на старт

Не жили хорошо — не надо и начинать? Женская сборная начинает олимпийский сезон с катастрофической гонки. Индивидуалки в последнее время нашим не особо даются, но десять — внимание, еще раз вдумайтесь в эти цифры! — десять (!) промахов Казакевич при относительном штиле в Эстерсунде — это вообще законно? Для сравнения Маркета Давыдова и немка Анна Вайдель отработали все четыре рубежа чисто. Прав Анатолий Хованцев — это не уровень сборной, и после таких инцидентов стоит задуматься в принципе о месте Ирины в команде. «Мне кажется, что у Казакевич какая-то проблема, связанная с психологией, — сказал он в беседе с «СЭ». — На летнем чемпионате мира она много настреляла, а тут дали карт-бланш, она была взята в команду по решению тренера. Те вопросы, которые были по ней в открытом доступе в интернете, скорей всего, стали дополнительным грузом на ее плечи в плане ответственности за стрельбу».

Но для тренера женской сборной Михаила Шашилова ничего ужасного не произошло. Он списывает промахи на излишнее волнение и призывает не закапывать молодой талант после первой же гонки сезона. «Начинала в прошлом сезоне тоже ни шатко ни валко, а на мире была в двадцатке и с нолями прибегала. Вспомнить ей надо те ощущения. Нужно время, оно лечит», — заявил Шашилов. Хватит ли только этого времени до Олимпиады в Пекине? Не в лучшей форме пока и Светлана Миронова, которая и без осечек на рубеже не обошлась, но главное, очень слабый показала ход. Вопросы и к ее собранности, ведь Миронова опоздала на старт из-за проблем с креплением лыж. Три штрафные минуты девушки Шашилов назвал благом, позволившим ей «втянуться в гонку». А наполеоновских планов никому, по мнению Михаила, строить пока не стоит. Сама Миронова также не переживает, улыбается в камеру и дерзит. «Что же мне, плакать теперь?» — вопрошает Светлана.

Порадовали Кайшева-Нигматуллина и Резцова

Говорить много о Ларисе Куклиной и Валерии Васнецовой даже не хочется. Ни хода, ни стрельбы. Уровень готовности средний либо даже ниже среднего. Ничего ужасного, но и хороших перспектив пока не видно. От слез спасает резерв, от которого мало кто ждал. Ульяна Нигматуллина и Кристина Резцова — много ли кто из вас верил в их попадание сегодня в десятку лучших? Нигматуллина с нулем и вовсе могла бы рассчитывать на тройку. Вот что значит смена фамилии! Если кто упустил, то Кайшева летом вышла замуж. Ульяну тренирует муж, и он оценивает форму своей подопечной не в столь высоких эпитетах. «Пока функция хромает. После четвертого огневого рубежа она обошла немку и канадку и финишировала пятой. В этом сезоне мало времени было, чтобы работать над увеличением скорости», — сказал Ильшат Нигматуллин. Анфиса Резцова о своей дочери другого мнения и уверена в медали завтра в спринте.

Что касается разборок за медали, то снова у мужчин в порядке команды Норвегии и Франции. Сиверт Гутторм Баккен — запоминайте это имя. Еще один тинейджер из Скандинавии готов серьезно пошуметь в олимпийский год. Сегодня у него чистая стрельба, правда, только шестое место. Первым стал Штурла Лагрейд, вероятный лидер сезона, по крайней мере по текущему состоянию дел. Лагрейд очень уверен в себе и постепенно перенимает знамя главного человека биатлона у Йоханнеса Бе. Йоханнес после болезни в себя еще до конца не пришел — пятый. Тарьей Бе второй, замкнул тройку Симон Дестье. Удивительный сюжет — четвертое место канадца Скотта Гоу и возвращение на Кубок мира китайцев после годичного перерыва. У женщин выиграла чешка Маркета Давыдова, немного ей уступила австрийка Лиза Тереза Хаузер, третья — немка Денис Херманн. В секундах от пьедестала остановилась белоруска Динара Алимбекова.