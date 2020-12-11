Логинов ответит Резцовой в Хохфильцене? На сборную России давит безмедальная серия

Наши биатлонисты не попадали на подиум уже в 27 гонках подряд. До абсолютного рекорда осталась всего одна неудачная гонка.

Российский биатлон приучил своих фанатов к рекордам под знаком минус. Вместо медалей мы уже много лет считаем провальные гонки, а вместо рассказов о титулах пишем про допинговые скандалы. Вот и сейчас, накануне третьего этапа Кубка мира, главные новости не имеют к победам никакого отношения. В центре обсуждения — скандальное интервью Анфисы Резцовой и рекордная безвыигрышная серия российской команды.

Резцову никто не поддержал

Интервью Резцовой порталу Sports.ru, где она говорит о тотальном употреблении допинга в российской сборной в 1990-х, касается и нынешней сборной России. Например, там упоминается старший тренер женской команды Михаил Шашилов. Хотя прямых обвинений в его адрес Резцова не озвучила, Шашилов в оценке ее интервью был резок.

— Анфиса Анатольевна — уникальный человек, — заявил он. — Я ее знаю с детства, еще когда она занималась лыжными гонками. Когда она была в команде, то очень много помогала девчонкам, не так, как сейчас. Она была неформальным лидером биатлонной команды, неназванным ее капитаном. Что с ней сейчас происходит? Сложно сказать. Не знаю, в каком состоянии она была. Она великая спортсменка, великая мать, но в этом вопросе я ее не поддерживаю. Получилось некрасиво, думаю, она не имела на это права.

Говорила Резцова и о Николае Лопухове — нынешнем тренере участницы Олимпийских игр Татьяны Акимовой, которая вернулась из декрета. Лопухов отвечать Резцовой не стал и для комментариев оказался недоступен. Хотя обвинения предъявлены серьезные: переливание собственной крови спортсменам категорически запрещено антидопинговыми правилами. Хотя доказать это за давностью лет уже вряд ли возможно. А все остальные участницы той команды слова Резцовой отрицают.

Медали брали как будто в прошлой жизни

Последний раз кто-то из российских биатлонистов поднимался на подиум еще «в прошлой жизни», когда в Италии проводили чемпионат мира, на трибунах были болельщики, а о масках и перчатках никто и не думал. Тогда в Антхольце Логинов взял бронзу в гонке преследования.

С тех пор мир встал с ног на голову, но никто из наших больше к подиуму не подбирался. 27 безмедальных гонок подряд — это почти антирекорд. Абсолютно худший результат был в сезоне-2019/20, когда наши не завоевывали медалей в 28 гонках подряд. С огромной долей вероятности этот результат в Хохфильцене мы как минимум повторим. Потому что первой гонкой этапа будет женский спринт, а наши девушки в нынешнем сезоне не забирались выше десятого места. Запомнилась женская команда России пока что в основном из-за конфликта Евгении Павловой с телевизионщиками и того, что Тамару Воронину в гонке преследования обогнали на круг.

А вот будет ли антирекорд побит, зависит от того же Логинова. Александр постепенно набирает форму, и списывать его со счетов в спринте точно нельзя. Хотя против Логинова и компании в этот раз будут не только сильнейшие биатлонисты мира, но и трасса. В Хохфильцене проливной дождь, трассу даже закрывали на день для тренировок. Спасти остатки снега австрийцы, скорее всего, сумеют, но бежать спортсменам придется по подтаявшей каше вместо наста. Логинов и особенно Матвей Елисеев такое не любят. Почти все наши предпочитают мороз и жесткую лыжню.

Халили спасет сборную?

Ротация состава в этот раз затронет только мужскую команду. На старт спринта точно выйдут приехавшие из России Евгений Гараничев и Карим Халили. Заменят они Семена Сучилова и Петра Пащенко — оба невнятно выступили на двух стартовых этапах. Чего ждать от Гараничева, пока непонятно. Он убедительно выглядел на контрольных стартах, но с тех пор прошел почти месяц. Евгений сначала попал в карантин из-за заболевшего соседа по комнате Антона Бабикова. Потом на перекладных сумел вернуться в Россию, но без оружия. Потом отморозил руки настолько, что не смог выступить ни в одной гонке Кубка страны... В общем, приключений у Евгения хватит на целый сезон, а ведь он еще толком даже не начался.

Халили — пожалуй, самый перспективный на данный момент наш молодой биатлонист. На контрольных стартах в ноябре он, по выражению старшего тренера Юрия Каминского, «поплыл». Но, учитывая, что Карим обычно разбегается по ходу сезона, ничего страшного тут нет. Тренер Халили Егор Сорин отметился тем, что за год вывел свою супругу Татьяну в лидеры лыжного Кубка мира. Получится ли то же самое с Каримом, увидим уже в Хохфильцене. Почти наверняка он побежит и спринт, и эстафету.

А вот в женской сборной на старт выйдут все те же. Татьяну Акимову ждут в Хохфильцене, но выступать она начнет с четвертого этапа. Пока, во всяком случае, она заявлена на индивидуальную гонку на Кубке России в Чайковском. Не очень понятно, зачем мариновать на внутреннем уровне спортсменку, которая там явно выше всех на голову. Главный тренер Валерий Польховский объяснил это «техническими проблемами». Оформление визы, разрешения на вывоз оружия и подобных бумажек — вопрос непростой. Жаль, что решать все это приходится уже по ходу сезона.

Заявка сборной России:

Мужчины. Александр Логинов, Матвей Елисеев, Семен Сучилов, Эдуард Латыпов, Евгений Гараничев, Карим Халили, Петр Пащенко.

Женщины. Светлана Миронова, Евгения Павлова, Ирина Казакевич, Анастасия Гореева, Ульяна Кайшева, Лариса Куклина, Тамара Воронина.

Расписание третьего этапа Кубка мира:

Хохфильцен, Австрия

11 декабря, пятница

13.30 Женщины. Спринт

16.20 Мужчины. Спринт

12 декабря, суббота

13.45 Женщины. Эстафета

16.45 Мужчины. Гонка преследования

13 декабря, воскресенье

13.45 Женщины. Гонка преследования

16.00 Мужчины. Эстафета