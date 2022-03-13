Легрейд и Ройселанн выиграли синглмикст на этапе Кубка мира в Отепя

Норвежцы Легрейд и Ройселанн выиграли синглмикст на этапе Кубка мира по биатлону в Отепя

Норвежцы Штурла Легрейд и Марта Ольсбу Ройселанн выиграли синглмикст на этапе Кубка мира по биатлону в Отепя (Эстония).

Второе место по итогам гонки заняла сборная Швеции, которую представили Себастьян Самуэльссон и Ханна Эберг. На третьей строчке — Германия, за которую выступили Эрик Лессер и Франциска Пройсс.

Биатлон

Отепя (Эстония)

Кубок мира

Смешанная эстафета

Синглмикст

1. Норвегия (Штурла Легрейд, Марта Ольсбу Ройселанн) — 34.12,8 (0 штрафных кругов + 1 дополнительный патрон)

2. Швеция (Себастьян Самуэльссон, Ханна Эберг) — отставание +12,4 (0 + 4)

3. Германия (Эрик Лессер, Франциска Пройсс) — +17,9 (0 + 4)

4. Франция (Антонен Гигонна, Анаис Шевалье-Буше) — +1.05,5 (0 + 7)

5. Италия (Лукас Хофер, Лиза Виттоцци) — +1.13,5 (3 + 10)

6. Канада (Кристиан Гоу, Эмма Ландер) — +1.14,9 (0 + 5)