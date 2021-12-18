Норвежка Марта Ольсбу Ройселанн осталась лидером женского общего зачета после гонки преследования на этапе Кубка мира в Анси (Франция). У 31-летней биатлонистки 379 очков.

На вторую строчку поднялась шведка Эльвира Эберг (327). На третье место опустилась белоруска Динара Алимбекова (305).

Россиянка Кристина Резцова, которая стала 9-й в гонке преследования, поднялась на 12-ю строчку в общем зачете (186). Ее соотечественница Светлана Миронова — 25-я (118).

Общий зачет (ж)

1 (1). Марта Ольсбу Ройселанн (Норвегия) — 379 (+43)

2 (4). Эльвира Эберг (Швеция) — 327 (+60)

3 (2). Динара Алимбекова (Белоруссия) — 305 (+30)

4 (3). Анна Сола (Белоруссия) — 291 (+17)

5 (5). Лиза Тереза Хаузер (Австрия) — 289 (+36)

6 (6). Ханна Эберг (Швеция) — 287 (+48)

12 (13). Кристина Резцова (Россия) — 186 (+32)

14 (15). Ульяна Нигматуллина (Россия) — 168 (+15)

25 (31). Светлана Миронова (Россия) — 118 (+34)

29 (29). Ирина Казакевич (Россия) — 100 (+13)

42 (40). Валерия Васнецова (Россия) — 45 (0)

67 (62). Лариса Куклина (Россия) — 17 (0)