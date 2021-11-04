Йоханнес Бе объяснил, почему вернулся к старым настройкам винтовки

12-кратный чемпион мира Йоханнес Бе рассказал об изменениях в своей винтовке перед началом нового биатлонного сезона.

«Я вернулся к настройкам винтовки, которые были у меня в сезоне-2018/19. В последние два года я пробовал разные варианты и иногда терпел неудачу. Не знаю, насколько сейчас все близко к идеалу, но работает достаточно хорошо», — сказал Бе NRK.

Также биатлонист ответил на слова тренера по стрельбе Зигфрида Мазе, который сказал, что норвежец часто вносил изменения в винтовку без его ведома.

«Да, я действительно часто вносил изменения, не обращаясь перед этим к тренеру. Все потому, что сначала вам нужно проверить, как это работает. Если это не действует, вы возвращаетесь к старым настройкам. Если сейчас меня все будет устраивать, то я обещаю себе никогда больше ничего не резать и не завинчивать на винтовке. В этом случае я ничего не буду менять до конца карьеры», — сказал Бе.

Первый этап Кубка мира по биатлону сезона-2021/22 стартует 27 ноября.