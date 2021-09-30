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Майгуров заявил, что Миронова и Нигматуллина попадут на Кубок мира по биатлону напрямую

19:38
Светлана Миронова. Фото Reuters
Светлана Миронова. Фото Reuters
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Президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров поделился мнением об отборе в национальную команду на первые этапы Кубка мира.

«Сегодня мы еще раз послушали мнение старших тренеров, и в итоге правление СБР несколько скорректировало рекомендации тренерского совета, принятые во время летнего чемпионата России в Тюмени. Если не случится форс-мажора, напрямую на Кубок мира поедут те, кто входил в тoп-20 прошлогоднего мирового рейтинга, — это Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина. Три спортсменки отберутся по решению тренеров и еще одна — по результатам контрольных тренировок.

Также, прислушавшись к мнению старшего тренера, правление согласилось с тем, чтобы четырех участниц Кубка IBU выбрать тренерским решением, а еще двоих — по контрольным тренировкам. Напомню, что тренерский совет проголосовал за схему «2+4», — приводит слова Майгурова пресс-служба СБР.

Первый этап Кубка мира по биатлону стартует 27 ноября в шведском Эстерсунде.

Дополнительная информация:

https://biathlonrus.com/news/viktor-maygurov-mironova-i-nigmatullina-popadut-na-kubok-mira-napryamuyu/

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Екатерина Савостина все материалы автора

Кубок мира по биатлону: календарь сезона, расписание этапов и гонок, результаты, новости и обзоры

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