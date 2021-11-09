Эльвира Эберг: «Конечно, я хочу победить Ханну»

Шведские биатлонистки Эльвира Эберг рассказали о желании обыграть родную сестру Ханну Эберг.

«Конечно, я хочу победить Ханну, но если я не могу выиграть, то никому не желаю победы так, как ей, — цитирует Эльвиру Biathlonworld. — Мы стараемся помогать друг другу добиваться большего. Ее сила в психологической устойчивости на стрельбище, в способности проявить свой высочайший потенциал в такие решающие моменты».

В декабре 2020 года сестры Эберг впервые вместе оказались на подиуме Кубка мира. Ханна выиграла в спринте, а Эльвира заняла третье место.

Первый этап Кубка мира-2021/22 пройдет в Эстерсунде (Швеция) с 27 по 28 ноября, второй этап пройдет там же со 2 по 5 декабря.

На Олимпиаде в Пекине, которая пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года, будут разыграны 11 комплектов медалей в биатлоне.