Эльвира Эберг: «Конечно, я хочу победить Ханну»
Шведские биатлонистки Эльвира Эберг рассказали о желании обыграть родную сестру Ханну Эберг.
«Конечно, я хочу победить Ханну, но если я не могу выиграть, то никому не желаю победы так, как ей, — цитирует Эльвиру Biathlonworld. — Мы стараемся помогать друг другу добиваться большего. Ее сила в психологической устойчивости на стрельбище, в способности проявить свой высочайший потенциал в такие решающие моменты».
В декабре 2020 года сестры Эберг впервые вместе оказались на подиуме Кубка мира. Ханна выиграла в спринте, а Эльвира заняла третье место.
Первый этап Кубка мира-2021/22 пройдет в Эстерсунде (Швеция) с 27 по 28 ноября, второй этап пройдет там же со 2 по 5 декабря.
На Олимпиаде в Пекине, которая пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года, будут разыграны 11 комплектов медалей в биатлоне.
Дополнительная информация:
https://ru.biathlonworld.com/news/detail/деиствуи-сестра-ханна-и-эльвира-эберг
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