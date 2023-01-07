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Сегодня, 18:09

Йоханнес Бе остался доволен победой в гонке преследования на этапе Кубка мира в Поклюке

Алина Савинова
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Норвежский биатлонист Йоханнес Бе прокомментировал победу в гонке преследования на четвертом этапе Кубка мира в Поклюке.

«Я действительно доволен. Это было не так просто после ошибки на рубеже лежа, но я сумел сохранить отрыв, старался ехать быстро и перед «стойкой» чувствовал, что у меня еще есть силы. Расстроен, что допустил промах на последнем рубеже, но в целом у меня все было под контролем. Это спорт: попадаешь — и ты в игре, промахиваешься — и выбиваешь. Я забыл отпраздновать победу на ковре, поэтому мне пришлось сделать это через 50 метров! Я был слишком сосредоточен на одной цели за раз», — приводит пресс-служба IBU слова Бе.

Второе место в гонке занял француз Кантен Фийон Майе. Третьим стал еще один биатлонист из Норвегии — Тарьей Бе.

Источник: https://www.biathlonworld.com/news/jt-boe-wins-pokljuka-pursuit/3rRJZl1MuWGH9cxKIfdzwR
Биатлон
Кубок мира
Йоханнес Бе
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Йоханнес Бе выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира в Поклюке
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