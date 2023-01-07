Йоханнес Бе выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира в Поклюке

7 января в словенской Поклюке на четвертом этапе Кубка мира по биатлону прошла мужская гонка преследования.

Победу одержал норвежец Йоханнес Клебо, который первым и уходил на старт.

Второе место занял француз Кантен Фийон Майе, уступивший победителю более минуты.

На третьем месте остался еще один биатлонист из Норвегии — Тарьей Бе.

Биатлон

Кубок мира

Поклюка, Словения

Мужчины

Гонка преследования, 12,5 км

1. Йоханнес Бе (Норвегия) — 31,43.2 (2 промаха)

2. Кантен Фийон Майе (Франция) — отставание 1,04.9 (1)

3. Тарьей Бе (Норвегия) — 1,06.6 (1)

4. Штурла Легрейд (Норвегия) — 1,17.8

5. Томмазо Джакомель (Италия) — 1,31.0 (2)