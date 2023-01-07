Йоханнес Бе выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира в Поклюке
7 января в словенской Поклюке на четвертом этапе Кубка мира по биатлону прошла мужская гонка преследования.
Победу одержал норвежец Йоханнес Клебо, который первым и уходил на старт.
Второе место занял француз Кантен Фийон Майе, уступивший победителю более минуты.
На третьем месте остался еще один биатлонист из Норвегии — Тарьей Бе.
Биатлон
Кубок мира
Поклюка, Словения
Мужчины
Гонка преследования, 12,5 км
1. Йоханнес Бе (Норвегия) — 31,43.2 (2 промаха)
2. Кантен Фийон Майе (Франция) — отставание 1,04.9 (1)
3. Тарьей Бе (Норвегия) — 1,06.6 (1)
4. Штурла Легрейд (Норвегия) — 1,17.8
5. Томмазо Джакомель (Италия) — 1,31.0 (2)
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