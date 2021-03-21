Двукратный чемпион мира в эстафете по биатлону Дмитрий Ярошенко в разговоре с «СЭ» прокомментировал результаты мужского масс-старта на этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швейцария).

21 марта российский биатлонист Эдуард Латыпов занял второе место в масс-старте, показав лучший результат в карьере.

«Это тот результат, который человек заслужил своей работой. Вся работа тренерского штаба окупилась призовым местом в конце сезона. Лидер ли Латыпов? Если мы посмотрим на Францию или Норвегию, то у них нет конкретного лидера. У них существует взаимозаменяемость. Я думаю, что Эдик сейчас — самый сильный биатлонист в стране. Другое дело, что когда у нас выигрывал Цветков или Бабиков, они проваливались в следующем сезоне. Надо будет смотреть, что покажет Эдуард в следующем году», — сказал Ярошенко «СЭ».

Также Ярошенко отметил, что погодные условия могли повлиять на результаты гонки.

«Стрелять в ветер крайне тяжело. У спортсмена должны быть специальные навыки, чтобы уметь попадать в такую погоду. Есть биатлонисты, которые не могут стрелять в ветер, как бы они не тренировались. Такое умение — огромный плюс. Понятно, что здесь присутствует определенный элемент везения. Но если ты не умеешь стрелять в такую погоду, то сложно надеяться на удачу. Эдик, как мы сегодня все видели, прекрасно справился с такой задачей», — добавил Ярошенко.

(Владимир Пушкарев)