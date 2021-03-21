Васильев считает, что сборная России по биатлону закончила сезон на мажорной ноте

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев в разговоре с «СЭ» прокомментировал итоги мужского масс-старта на заключительном этапе Кубка мира в Эстерсунде.

21 марта лучшим среди россиян стал Эдуард Латыпов, который занял второе место. Золото завоевал француз Симон Дестье, бронзу — норвежец Йоханнес Бо.

«Просто душа радуется, наконец-то! Больше всего рад за спортсменов, в данном случае, конечно, за Эдуарда, но в его лице — за всех мужчин и женщин. За них же и больше всего обидно. Они тренировались, терпели, испытывали какие-то лишения при подготовке и, наконец-то, хоть как-то что-то получилось. В середине сезона Саша Логинов выиграл в Антхольце, еще была победа в эстафете, и на мажорной ноте закончили сезон. Хотелось бы, чтобы такие результаты были и в середине сезона, но, к сожалению, их не было и на чемпионате мира в индивидуальных гонках», — сказал Васильев «СЭ».

Также Васильев выразил надежду на то, что олимпийский год не будет похожим на нынешний.

«Мне все равно на гонку Легрейда и Бе. Я не болею за норвежцев, тем более за тех, кто прикрывается терапевтическими исключениями, а фактически легально используют допинг и еще смеют критиковать Россию за что-то. Болею только за наших ребят, за честных спортсменов, которые не используют допинг, прикрываясь справками», — добавил Васильев.

(Екатерина Звенигородская)