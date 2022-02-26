Владимир Драчев предложил СБР создать свою восточную биатлонную лигу

Бывший президент СБР Владимир Драчев в разговоре с корреспондентом «СЭ» предложил создать свою биатлонную лигу в ответ на заявления о допуске российских спортсменов на этапы Кубка мира лишь в нейтральном статусе.

«Может, есть смысл организовать свою восточную лигу. Ну они выступают там, а мы будем у себя. У нас есть Китай, плюс Восток свой. В конце концов, если нам не дают выступать там, не будем же мы терять свою квалификацию в биатлоне. Понятно, что у них и статус, и все остальное выше пока. Но в любом случае стоит подумать об организации, которая смогла бы собрать свой IBU международный. Было бы неплохо. Раз нас не принимают... Нас там сильно не любят. Мы и так там на птичьих правах были все это время без статуса и всего остального. А сейчас вообще... Выступайте как хотите. Вынуждают нас не выступать на их соревнованиях. Надо это подхватывать или нет, пусть Русь соображает. У нас есть, кому принимать решение. Пусть обдумывают сами, — сказал Драчев «СЭ».

Союз биатлонистов России (СБР) сообщил, что российские спортсмены пропустят заключительные этапы Кубка мира и Кубка IBU после постановления Международного союза биатлонистов, согласно которому российские и белорусские биатлонисты должны выступать в качестве нейтральных атлетов.

До конца сезона должны состояться еще три этапа Кубка мира: в Контиолахти (Финляндия, 3-6 марта), в Отепя (Эстония, 10-13 марта) и в Холменколлене (Норвегия, 17-20 марта).