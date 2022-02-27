СБР подтвердил намерение оспорить решение о нейтральном статусе биатлонистов в CAS

Союз биатлонистов России (СБР) подтвердил намерение оспорить в Спортивном арбитражном суде (CAS) решение лишить российских биатлонистов национальной принадлежности на соревнованиях Международного союза биатлонистов (IBU), сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СБР.

«СБР будет оспаривать это решение в CAS», — цитирует ТАСС представителя пресс-службы СБР.

Вчера, 26 февраля в IBU сообщили, что российские и белорусские биатлонисты будут выступать на этапах Кубка мира в качестве нейтральных атлетов. Позднее СБР заявил, что российские спортсмены не будут участвовать в оставшихся этапах нынешнего сезона.

До конца сезона должны состояться еще три этапа Кубка мира: в Контиолахти (Финляндия, 3-6 марта), в Отепя (Эстония, 10-13 марта) и в Холменколлене (Норвегия, 17-20 марта).