В Госдуме поддержали решение СБР сняться с заключительных этапов Кубка мира

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев отреагировал на решение Союза биатлонистов России сняться с заключительных этапов Кубка мира и Кубка IBU текущего сезона.

Такое решение было принято после постановления Международного союза биатлонистов, согласно которому российские и белорусские биатлонисты на этапах Кубка мира должны выступать в качестве нейтральных атлетов.

«Каждая федерация в праве принимать решения в зависимости от ситуации. Президент принял решение изучив все «за» и «против». Федерация должна думать как о результатах, так и о безопасности своих спортсменов. Мы должны с пониманием отнестись к этому решению. Это взрослое и оправданное решение», — сказал Свищев «СЭ».

До конца сезона должны состояться еще три этапа Кубка мира: в Контиолахти (Финляндия, 3-6 марта), в Отепя (Эстония, 10-13 марта) и в Холменколлене (Норвегия, 17-20 марта).