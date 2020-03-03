Владимир Аликин: «Врачи сборной России должны провести работу с биатлонистами по поводу коронавируса»

Бывший тренер сборной России по биатлону Владимир Аликин заявил, что медицинскому штабу национальной команды следует провести обучающие мероприятия со спортсменами по теме коронавируса.

— Все едут, абсолютно, ни одна страна ведь не отказалась, — цитирует «РИА Новости» Аликина. — Надо ехать и выступать. Тренерам и медицинскому штабу нужно провести тщательную работу со спортсменами. Нужно больше принять мер, которые могут предохранить от заражения. Возможно, чаще мыть руки или вообще лишний раз из номера не выходить. Все обсудить и подсказать. Провести этап без зрителей — это уже верный поступок. Если спортсмены постоянно находятся под присмотром медицинского штаба, то у болельщиков такого нет. Последнее решение принимает не IBU, а власть. Конечно, в этом случае пострадают туристы, купившие билеты, но безопасность важнее. Можно и по телевиденью посмотреть.

Этап Кубка мира в Нове-Место (Чехия) пройдет с 5 по 8 марта. В понедельник, 2 марта стало известно, что соревнования пройдут без зрителей из-за вспышки коронавируса в Европе.