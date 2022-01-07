Васильев заявил, что Латыпов продолжит подготовку к Олимпиаде на карантине

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев в разговоре с «СЭ» прокомментировал неучастие российского биатлониста Эдуарда Латыпова на этапе Кубка мира в Оберхофе из-за заражения коронавирусом.

«Я бы не стал выстраивать трагедию из-за карантина Латыпова. Тренеры подумают, как выстроить его подготовку. Насколько я знаю, он не находится в полной изоляции. Ему можно выходить из комнаты на два часа каждый день. Я думаю, он использует их, чтобы сохранять свою физическую подготовку. Все должно быть в порядке», — сказал Васильев в разговоре с корреспондентом «СЭ» Микеле Антоновым.

Двукратный олимпийский чемпион также поделился ожиданиями от предстоящей смешанной эстафетной гонки.

«Шансы на золото всегда есть. Эстафетная гонка — другой вид программы. Тут нужно обязательно иметь командный дух. Это другая философия. У нас очень ровный и насыщенный состав. Есть из кого выбрать. Главное, чтобы барышни не подвели. А ребята в этот раз у нас очень сильные», — добавил Васильев.

Ранее сообщалось, что Латыпов заразился коронавирусом и пропустит этапы Кубка мира в Оберхофе и Рупольдинге.