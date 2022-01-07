Биатлон
Кубок мира
Новости
Календарь / результаты Зачет Статьи Онлайн
Новости   //    Биатлон   //    Кубок мира

Серохвостов объяснил, почему допустил два промаха в спринте на этапе Кубка мира в Оберхофе

15:51
Теги:

Российский биатлонист Даниил Серохвостов рассказал, почему допустил два промаха в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия). Россиянин занял восьмое итоговое место.

«На гонку настраивался как обычно, хоть я и редко бегаю в таких погодных условиях, но мне удалось настроиться, — приводит слова Серохвостова Metaratings.  Лежа допустил две ошибки, но это были именно мои ошибки. В следующий раз заранее поставлю шторку на диоптр. На рубеже мне задувало в глаза, а я об этом не подумал перед стартом. Стоя пытался отработать спокойно и не торопясь, потому что была ветренная погода. Лучше подождать пять секунд, чем 25 секунд крутиться, поэтому мне удалось отстрелять на ноль благодаря спокойной стрельбе».

Победил в гонке Александр Логинов. Антон Бабиков финишировал шестым.

Дополнительная информация:

https://metaratings.ru/news/serokhvostov-nadeyus-nas-vsekh-ne-zakroyut-potomu-chto-khochetsya-begat-i-vystupat-1163936/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Екатерина Савостина все материалы автора

Кубок мира по биатлону: календарь сезона, расписание этапов и гонок, результаты, новости и обзоры

Читайте также
Как выбрать персонального тренера в фитнес-клубе?
Биатлонист Логинов завоевал золото в спринте на этапе Кубка мира
0
Реклама