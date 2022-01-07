Серохвостов объяснил, почему допустил два промаха в спринте на этапе Кубка мира в Оберхофе

Российский биатлонист Даниил Серохвостов рассказал, почему допустил два промаха в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия). Россиянин занял восьмое итоговое место.

«На гонку настраивался как обычно, хоть я и редко бегаю в таких погодных условиях, но мне удалось настроиться, — приводит слова Серохвостова Metaratings. — Лежа допустил две ошибки, но это были именно мои ошибки. В следующий раз заранее поставлю шторку на диоптр. На рубеже мне задувало в глаза, а я об этом не подумал перед стартом. Стоя пытался отработать спокойно и не торопясь, потому что была ветренная погода. Лучше подождать пять секунд, чем 25 секунд крутиться, поэтому мне удалось отстрелять на ноль благодаря спокойной стрельбе».

Победил в гонке Александр Логинов. Антон Бабиков финишировал шестым.