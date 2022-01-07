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Богалий считает, что победа Логинова в спринте придаст ему сил перед Олимпиадой

16:17
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Олимпийская чемпионка Анна Богалий прокомментировала итоги спринтерской гонки на этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия).

Александр Логинов выиграл гонку. Антон Бабиков занял шестое место, Серохвостов — восьмое.

«Поздравляю Сашу Логинова с победой! Открытие новогодних этапов такой победой должно придать ему силы и хорошее настроении в преддверии Олимпийских игр, — приводит слова Богалий «Чемпионат». — Вообще отлично, что трое наших ребят в десятке. В Кубке наций должны закрепить позиции, боремся за то, чтобы большее количество спортсменов было представлено в дальнейшем. Это вклад в общую копилку.

Халили и Цветков не справились со стойкой — это тревожные звоночки. Была метель, наверное, связано с этим. Но тот факт, что попали в пасьют, имея четыре промаха, говорит о неплохой подготовке. Надеемся, что будет возможность улучшить свои позиции".

Логинов преодолел дистанцию в 10 километров за 27 минут, допустив один промах. Бабиков, который не промахивался на рубеже, отстал от него на 23 секунды. Отставание Серохвостова составило 25,8 секунды.

Дополнительная информация:

https://www.championat.com/biathlon/news-4568505-bogalij-troe-rossijskih-rebyat-v-desyatke-otlichno-pobeda-pridast-loginovu-sil-pered-oi.html

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Екатерина Савостина все материалы автора

Кубок мира по биатлону: календарь сезона, расписание этапов и гонок, результаты, новости и обзоры

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