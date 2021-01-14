Тандревольд сообщила о проблемах с сердцем во время спринта в Оберхофе
14 января 2021, 23:19
Норвежская биатлонистка Ингрид Тандревольд прокомментировала проблемы со здоровьем во время спринта на шестом этапе Кубка мира в Оберхофе.
«У меня случилась фибрилляция сердца после второго огневого рубежа. Почувствовала сначала сильное недомогание и резко пропала вся энергия, не было сил бежать. В 2017 году в Оберхофе у меня уже случалось что-то похожее, но врачи никаких отклонений не увидели» — сказала Тандревольд в эфире телеканала NRK.
На третьем круге норвежка упала и ей сразу оказали помощь, на стадион спортсменку доставила карета скорой помощи.
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