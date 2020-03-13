Светлана Миронова: «Решила бежать, потому что выздоровела»

Россиянка Светлана Миронова после завершения спринта на этапе Кубка мира в Контиолахти рассказала о своем самочувствии.

— Решила бежать, потому что выздоровела. Очень хотела бежать еще в Чехии, но самочувствие стало хуже и не смогла принять участие в масс-старте, — рассказала Миронова в эфире «Матч ТВ».

В целом, состояние было неплохое. Учитывая, что я болела 10 дней, то сейчас чувствую себя неплохо.

Я слышала, что хотят отменить оставшиеся гонки. Если это для безопасности спортсмена, то это плюс. Но будет небольшое чувство незавершенности. Однако у нас впереди еще чемпионат России, так что у нас будет, где побегать.