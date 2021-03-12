Старший тренер женской сборной России Шашилов: «Такой наш уровень, приношу извинения»

Старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов 12 марта в эфире телеканала «Матч ТВ» подвел итоги спринтерской гонки на девятом этапе Кубка мира в чешском Нове-Место.

«Сегодня у нас такой результат, как есть. Что случилось, сложно сказать. Приношу свои извинения перед болельщиками, вместе с девочками, с тренерским штабом. Такой наш уровень сейчас», — сказал Шашилов.

Лучшей среди россиянок на финише в спринте стала Татьяна Акимова, ставшая 25-й. Победу одержала норвежка Тирил Экхофф.