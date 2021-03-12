«Такой биатлон нам не нужен». Губерниев прокомментировал итоги женского спринта в Нове-Место

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев прокомментировал итоги спринта на этапе Кубка мира в чешском Нове-Место.

«Возвращаясь к прошедшей женской биатлонной гонке, хочу сказать, что такой биатлон нам не нужен», — сказал Губерниев в своем Telegram-канале.

Норвежская биатлонистка Тирил Экхофф выиграла спринт. Второй финишировала немка Дениз Херрманн, проигравшая лидеру шесть секунд. Третьей стала итальянка Доротея Вирер с отставанием в десять с половиной секунды. Все лидеры обошлись без штрафных кругов.

?Лучшей среди россиянок является Татьяна Акимова, которая с одним промахом занимает 24-е место.