Экхофф выиграла спринт в Нове-Место, россиянки не попали в двадцатку
Норвежская биатлонистка Тирил Экхофф 12 марта выиграла спринт на этапе Кубка мира в чешском Нове-Место.
Второй финишировала немка Дениз Херрманн, проигравшая лидеру шесть секунд. Третьей стала итальянка Доротея Вирер с отставанием в десять с половиной секунды. Все лидеры обошлись без штрафных кругов.
Лучшей среди россиянок является Татьяна Акимова, которая с одним промахом занимает 24-е место. Проигрыш лидеру — минута и 20 секунд. Евгения Павлова и Ирина Казакевич не попали в пасьют по итогам спринта.
Биатлон
Нове-Место (Чехия)
Кубок мира
Женщины
Спринт. 7,5 км
1. Тирил Экхофф (Норвегия) — 18.11,1 (1 шт.круг)
2. Дениза Херманн (Германия) — отставание 6,1 (0)
3. Доротея Вирер (Италия) — 10,5 (0)
25. Татьяна Акимова (Россия) — 1.20,4 (1)
42. Лариса Куклина (Россия) — 1.34,3 (1)
52. Светлана Миронова (Россия) — 1.48,6 (3)
58. Ульяна Кайшева (Россия) — 1.57,8 (4)
65. Евгения Павлова (Россия) — 2.09,3 (3)
81. Ирина Казакевич (Россия) — 2.34,8 (4)
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