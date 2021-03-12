Экхофф выиграла спринт в Нове-Место, россиянки не попали в двадцатку

Норвежская биатлонистка Тирил Экхофф 12 марта выиграла спринт на этапе Кубка мира в чешском Нове-Место.

Второй финишировала немка Дениз Херрманн, проигравшая лидеру шесть секунд. Третьей стала итальянка Доротея Вирер с отставанием в десять с половиной секунды. Все лидеры обошлись без штрафных кругов.

Лучшей среди россиянок является Татьяна Акимова, которая с одним промахом занимает 24-е место. Проигрыш лидеру — минута и 20 секунд. Евгения Павлова и Ирина Казакевич не попали в пасьют по итогам спринта.

Биатлон

Нове-Место (Чехия)

Кубок мира

Женщины

Спринт. 7,5 км

1. Тирил Экхофф (Норвегия) — 18.11,1 (1 шт.круг)

2. Дениза Херманн (Германия) — отставание 6,1 (0)

3. Доротея Вирер (Италия) — 10,5 (0)

25. Татьяна Акимова (Россия) — 1.20,4 (1)

42. Лариса Куклина (Россия) — 1.34,3 (1)

52. Светлана Миронова (Россия) — 1.48,6 (3)

58. Ульяна Кайшева (Россия) — 1.57,8 (4)

65. Евгения Павлова (Россия) — 2.09,3 (3)

81. Ирина Казакевич (Россия) — 2.34,8 (4)