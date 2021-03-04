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Сборная Украины получит наказание за неправильную передачу эстафеты на Кубке мира

19:02
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Женская сборная Украины получил наказание за неправильную передачу эстафеты на восьмом этапе Кубка мира по биатлону.

Юлия Джима, выступавшая на втором этапе, неправильно передала эстафету Анастасии Меркушиной, сделав это за пределами предназначенного коридора.

Обычно, в таких случаях команде прибавляются три штрафные минуты или дисквалификация. В гонке украинки финишировали четвертыми, уступив шведкам 28 секунд.

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