Российские биатлонистки стали восьмыми в эстафете на этапе Кубка мира в Нове-Место

Сборная России заняла восьмое место в женской эстафете на этапе Кубка мира в Нове-Место.

Золото завоевала сборная Швеции, второе место у Белоруссии, замкнула тройку Франция. Сборная Украины, финишировшая на четвертом месте, получила дисквалификацию за неправильную передачу эстафеты, но позднее она была отменена.

В составе российской команды выступили Ульяна Кайшева, Ирина Казакевич, Лариса Куклина и Светлана Миронова.

Два этапа Кубка мира в Нове-Место пройдут с 4 по 14 марта. Мужская эстафета состоится 5 марта.

Нове-Место (Чехия)

Кубок мира

Женщины

Эстафета 4 х 6 км

1. Швеция (Мона Брорссон, Ханна Эберг, Лина Перссон, Эльвира Эберг) — 01:03.26,6 (0 шт. кругов + 6 доп. патронов)

2. Белоруссия (Ирина Кривко, Динара Алимбекова, Анна Сола, Елена Кручинкина) — отставание 1,2 (0 + 9)

3. Франция (Анаис Бескон, Жюстин Бреза-Буше, Хло Шевалье, Жюли Симон) — 27,8 (1 + 8)

4. Украина — 28,7 (1+10)

5. Норвегия (Ингрид Таннреволь, Тирил Экхофф, Ида Лин, Марта Ольсбу Ройселанн) — 40,0 (1 + 10)

6. США (Сьюзен Данкли, Джоан Рид, Клэр Иган, Дидра Ирвин) — 40,1 (0 + 7)

7. Италия (Федерика Санфилиппо, Доротея Вирер, Лиза Виттоцци, Микела Каррара) — 40,1 (0 + 10)

8. Россия (Ульяна Кайшева, Ирина Казакевич, Лариса Куклина, Светлана Миронова) — 51,6 (0 + 11)