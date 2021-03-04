Драчев сравнил СБР с тонушим «Титаником»

Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев оценил нынешнее положение организации.

«Шансов на то, что будет стремительный подъем, практически нет. Слишком многое нужно сделать для стремительного движения вверх. Необходима полная реконструкция Союза биатлонистов России, потому что он уже как «Титаник» с пробоиной, но мы все еще пытаемся его куда-то тащить. Это уже не работающий орган», — цитирует «Московский комсомолец» Драчева.

По словам Драчева, Россия не успевает за развитием биатлона.

«Мы сильно отстали в профессиональности наших тренеров, в знании современных методик. Биатлон изменился сильно, и каждый тренер должен вместе с биатлоном расти, а в нашей стране этого не происходит, к сожалению. Мы пытались поднимать квалификацию тренеров, внедрить новые методики, показать, как работают норвежцы или шведы. Но это не быстрый процесс, к тому же он оказался совершенно не нужен тем людям, которые сейчас находятся у власти в СБР», — добавил Драчев.

На минувшем чемпионате мира по биатлону в Поклюке (Словения) Россия завоевала одну медаль — бронзу в мужской эстафете.