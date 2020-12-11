Сборная России по биатлону установила антирекорд: 29 гонок без медалей

Сборная России по биатлону установила новый личный антирекорд на Кубках мира. Россияне уже 29 гонок подряд не могут подняться на пьедестал почета. Сегодня российские биатлонисты не смогли попсть в тройки в мужском и женском спринте.

Последний раз россиские биатлонисты завоевывали медали 16 февраля в Антерсельве. Александр Логинов занял третье место в мужской гонке преследования на чемпионате мира (который входит в зачет Кубка мира).