Сборная России по биатлону опять обновила антирекорд: 36 гонок без медалей
15:34
Сборная России по биатлону вновь обновила личный антирекорд выступлений в Кубке мира.
Российские спортсмены не могут подняться на пьедестал почета на протяжении 36 гонок подряд. Сегодня, 19 декабря, россияне не смогли попасть в тройку лучших по итогам мужской гонки преследования. Лучшим из представителей России стал Матвей Елисеев, занявший 18-е место.
В последний раз российские биатлонисты завоевывали медали 16 февраля в Антерсельве. Тогда Александр Логинов занял третье место в мужской гонке преследования на чемпионате мира (который входит в зачет Кубка мира).
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