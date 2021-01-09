Сборная России не попадает на подиум в Кубке мира 42 гонки подряд

Сборная России по биатлону продолжает увеличивать антирекорд по количеству гонок без подиумов на Кубке мира. Российские биатлонисты не могут подняться на пьедестал уже 42 старта подряд.

Сегодня россияне вплотную подобрались к тому, чтобы прервать серию: в женской гонке преследования Светлана Миронова заняла четвертое место, отстав от призовой тройки на 28 секунд.

В последний раз российские биатлонисты завоевывали медали 16 февраля в Антерсельве. Тогда Александр Логинов занял третье место в мужской гонке преследования на чемпионате мира, который входит в зачет Кубка мира.