Иоханнес Бе: «Нормально радоваться своему выступлению, если занял лишь девятое место?»

Норвежский биатлонист Йоханнес Бе прокомментировал свое выступление в спринтерской гонке на втором этапе Кубка мира в Эстерсунде.

«Нормально радоваться своему выступлению, если занял лишь девятое место? Думаю, да!» — написал Бе в Instagram.

Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон со 120 очками занимает первое место в спринтерском зачете Кубка мира. Он одержал победу в спринте на этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция). Бе занимает четвертое место (90).

Лучший среди россиян Эдуард Латыпов на пятом месте (73). Александр Логинов на седьмой позиции (59).