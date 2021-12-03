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Иоханнес Бе: «Нормально радоваться своему выступлению, если занял лишь девятое место?»

09:24
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Норвежский биатлонист Йоханнес Бе прокомментировал свое выступление в спринтерской гонке на втором этапе Кубка мира в Эстерсунде.

«Нормально радоваться своему выступлению, если занял лишь девятое место? Думаю, да!» — написал Бе в Instagram.

Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон со 120 очками занимает первое место в спринтерском зачете Кубка мира. Он одержал победу в спринте на этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция). Бе занимает четвертое место (90).

Лучший среди россиян Эдуард Латыпов на пятом месте (73). Александр Логинов на седьмой позиции (59).

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Сергей Разин все материалы автора

Кубок мира по биатлону: календарь сезона, расписание этапов и гонок, результаты, новости и обзоры

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